Çarptığı yavru tilkiyi 112 Acil Servis İstasyonu'na götürdü

© İHA Yaşadığı kaza anının anlatan Önder Çöpler, "Dün akşam 23.00 sıralarında köyden işten geliyorduk. Araç ile seyir halindeyken önümüze birden tarlanın içerisinden bu tilki çıktı. Direksiyonu kırdım ama hafiften çarptık bu yavruya. Sonradan tekrar döndüm vicdanım el vermedi. Acaba vurdum mu, vurmadım mı kararsız kaldım. Tekrar arabayla döndüm nefes aldığını fark ettim. Sonra küçük bir kutuya hayvanı aldım. Akşam veteriner aradık ama veterinerlere ulaşamadık sağlıkçı arkadaşlara gittik. Onlarda sağ olsunlar teşekkür ederim pansuman ettiler. Hayvanın şuan sağlık durumu iyi. Dün akşam sıcak kalmasını sağladım. Sabahta iyi yürüyordu süt ile besledik. Şimdi çarptığımız yere geldik doğaya bırakacağız. Hız felakettir bu yavrumuzu biz hızlı olsaydık belki kaybedebilirdik. Ani refleks sayesinde çok şükür hayatta kaldı. Duyarlı insanlara sesleniyorum. Hız felakettir, yavaş olmamız belki bir canı kurtarır" dedi.