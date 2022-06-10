https://tr.sputniknews.com/20220610/defineci-tarihi-eserlerle-yakalandi-roma-ve-bizans-donemlerine-ait-143-sikke-ele-gecirildi--1057258251.html

Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi

Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T23:12+0300

2022-06-10T23:12+0300

2022-06-10T23:12+0300

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ile 1 adet dedektör ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220610/meksika-kacirilan-79-parca-tarihi-eserini-abdden-geri-aldi-1057256641.html

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