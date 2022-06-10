Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220610/defineci-tarihi-eserlerle-yakalandi-roma-ve-bizans-donemlerine-ait-143-sikke-ele-gecirildi--1057258251.html
Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi
Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:12+0300
2022-06-10T23:12+0300
yaşam
izmir
ödemiş
tarihi eser
operayon
sikke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057258436_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_487029a0187b4c88661b2362e69eae73.jpg
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ile 1 adet dedektör ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/meksika-kacirilan-79-parca-tarihi-eserini-abdden-geri-aldi-1057256641.html
izmir
ödemiş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057258436_86:0:633:410_1920x0_80_0_0_db0baf53289f1876a6874bbbe2276d79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, ödemiş, tarihi eser, operayon, sikke

Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi

23:12 10.06.2022
© DHADefineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi
Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ile 1 adet dedektör ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Meksika, kaçırılan 79 parça tarihi eserini ABD'den geri aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
DÜNYA
Meksika, kaçırılan 79 parça tarihi eserini ABD'den geri aldı
22:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала