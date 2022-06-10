https://tr.sputniknews.com/20220610/defineci-tarihi-eserlerle-yakalandi-roma-ve-bizans-donemlerine-ait-143-sikke-ele-gecirildi--1057258251.html
Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi
Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:12+0300
2022-06-10T23:12+0300
2022-06-10T23:12+0300
yaşam
izmir
ödemiş
tarihi eser
operayon
sikke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057258436_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_487029a0187b4c88661b2362e69eae73.jpg
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ile 1 adet dedektör ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/meksika-kacirilan-79-parca-tarihi-eserini-abdden-geri-aldi-1057256641.html
izmir
ödemiş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057258436_86:0:633:410_1920x0_80_0_0_db0baf53289f1876a6874bbbe2276d79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, ödemiş, tarihi eser, operayon, sikke
Defineci tarihi eserlerle yakalandı: Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi
Abone ol
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda sikke ve define aramaya yarayan dedektör ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ile 1 adet dedektör ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.