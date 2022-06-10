https://tr.sputniknews.com/20220610/eczacibasi-toplulugu-italyada-kaybolan-helikopteri-arama-calismalari-suruyor-1057260203.html
Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor
Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor
İtalya'ya helikopterin kaybolduğu bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve holdingin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:59+0300
2022-06-10T23:59+0300
2022-06-10T23:59+0300
dünya
eczacıbaşı grup
eczacıbaşı holding
italya
helikopter
kayıp
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İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor.Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Eczacıbaşı Topluluğu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden 4 kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220610/italyada-kaybolan-helikopterde-4-turk-bulunuyordu-1057224901.html
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eczacıbaşı grup, eczacıbaşı holding, italya, helikopter, kayıp
Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor
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İtalya'ya helikopterin kaybolduğu bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve holdingin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyor.
İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde görev yapan 4 kişinin de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor.
Eczacıbaşı Topluluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan 4 arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronlar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için."
Eczacıbaşı Topluluğu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'ya giden 4 kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurmuştu.