https://tr.sputniknews.com/20220610/fatih-altayli-faize-faiz-dememek-icin-fakirlerin-vergisinden-602-milyar-tl-verilecek-1057236498.html

Fatih Altaylı: Faize faiz dememek için, fakirlerin vergisinden 602 milyar TL verilecek

Fatih Altaylı: Faize faiz dememek için, fakirlerin vergisinden 602 milyar TL verilecek

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yeni ekonomik önlemlere ilişkin olarak, "Yani faize faiz dememek için, zenginlerin... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T13:40+0300

2022-06-10T13:40+0300

2022-06-10T13:40+0300

ekonomi

fatih altaylı

faiz

hazine ve maliye bakanlığı

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"Faize faiz dememek için icat edilen kur korumalı mevduatın faizi son gelişmelerle beraber yüzde 70’e yaklaştı" diyen Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde konuyla ilgili şunları kaydetti:"Faize faiz dememek için 50 puan fazla faiz veren tek ekonomi bizimki olsa gerek.Kur korumalı mevduata dönüşen döviz mevduatı pek yok.Sadece TL mevduatlar bu yolla kendini korumaya aldı.Bunun da toplam miktarının 1 trilyon TL civarında olduğunu biliyoruz.Kurdaki son artışla beraber kur korumalı mevduata ödenecek paranın yaklaşık yüzde 14'lük faiz artı kur farkı olarak yüzde 70'i bulacağı hesaplanıyor.Yani 1 trilyon liralık mevduata 700 milyar ödenecek.Bunun 98 milyar TL'si bankalar tarafından, geri kalan 602 milyar TL'si ise Hazine tarafından ödenecek.Yani faize faiz dememek için, zenginlerin bankada tuttuğu paraya, fakirlerin vergisinden 602 milyar TL verilecek.Bu biraz pahalı bir kelime olmadı mı sizce de!"

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fatih altaylı, faiz, hazine ve maliye bakanlığı