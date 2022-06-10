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https://tr.sputniknews.com/20220610/fetoden-gozaltina-alinan-bozcaada-kaymakaminin-esi-serbest-birakildi-1057259658.html
FETÖ’den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı’nın eşi serbest bırakıldı
FETÖ’den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı’nın eşi serbest bırakıldı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in eşi Yusuf Çelik, sevk edildiği mahkemece adli... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:47+0300
2022-06-10T23:47+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
bozcaada
kaymakam
gözaltı
serbest bırakma
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Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi.Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik ise olayın hemen ardından geçici süreyle Edirne’ye atanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/bozcaada-kaymakami-celikin-esine-feto-gozaltisi-1057171006.html
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fetö, fetö/pdy, bozcaada, kaymakam, gözaltı, eş, serbest bırakma

FETÖ’den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı’nın eşi serbest bırakıldı

23:47 10.06.2022
© DHAÇanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik,
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© DHA
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in eşi Yusuf Çelik, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi.
Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik ise olayın hemen ardından geçici süreyle Edirne’ye atanmıştı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
TÜRKİYE
Bozcaada Kaymakamı Çelik'in eşine FETÖ gözaltısı
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