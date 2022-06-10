https://tr.sputniknews.com/20220610/fetoden-gozaltina-alinan-bozcaada-kaymakaminin-esi-serbest-birakildi-1057259658.html
FETÖ’den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı’nın eşi serbest bırakıldı
FETÖ’den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı’nın eşi serbest bırakıldı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in eşi Yusuf Çelik, sevk edildiği mahkemece adli... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:47+0300
2022-06-10T23:47+0300
2022-06-10T23:47+0300
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fetö/pdy
bozcaada
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gözaltı
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Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi.Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik ise olayın hemen ardından geçici süreyle Edirne’ye atanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/bozcaada-kaymakami-celikin-esine-feto-gozaltisi-1057171006.html
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fetö, fetö/pdy, bozcaada, kaymakam, gözaltı, eş, serbest bırakma
FETÖ’den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı’nın eşi serbest bırakıldı
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in eşi Yusuf Çelik, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi.
Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik ise olayın hemen ardından geçici süreyle Edirne’ye atanmıştı.