https://tr.sputniknews.com/20220610/fetoden-gozaltina-alinan-bozcaada-kaymakaminin-esi-serbest-birakildi-1057259658.html

FETÖ’den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı’nın eşi serbest bırakıldı

FETÖ’den gözaltına alınan Bozcaada Kaymakamı’nın eşi serbest bırakıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in eşi Yusuf Çelik, sevk edildiği mahkemece adli... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T23:47+0300

2022-06-10T23:47+0300

2022-06-10T23:47+0300

türkiye

fetö

fetö/pdy

bozcaada

kaymakam

gözaltı

eş

serbest bırakma

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Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi.Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında 3 gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik ise olayın hemen ardından geçici süreyle Edirne’ye atanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220609/bozcaada-kaymakami-celikin-esine-feto-gozaltisi-1057171006.html

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fetö, fetö/pdy, bozcaada, kaymakam, gözaltı, eş, serbest bırakma