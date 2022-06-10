https://tr.sputniknews.com/20220610/genc-futbolcu-kalp-krizi-sonucu-hayatini-kaybetti-1057226516.html

Genç futbolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Genç futbolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bursa Yenişehir Belediyespor'da forma giyen 27 yaşındaki Barış Demir, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T10:08+0300

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spor

kalp krizi

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sporcu

kalp

futbol

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Bursa'da Bölgesel Amatör Lig'de bulunan Yenişehir Belediyespor’da defansın solunda görev alan futbolcu Barış Demir (27) Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Futbolcunun ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, “Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyük” dedi.Genç futbolcunun cenazesinin bugün Samanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220608/hali-sahada-futbol-oynarken-kalp-krizi-gecirdi-1057140330.html

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kalp krizi, bursa, sporcu, kalp, futbol