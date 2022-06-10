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Genç futbolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Genç futbolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bursa Yenişehir Belediyespor'da forma giyen 27 yaşındaki Barış Demir, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T10:08+0300
2022-06-10T10:08+0300
spor
kalp krizi
bursa
sporcu
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futbol
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Bursa'da Bölgesel Amatör Lig'de bulunan Yenişehir Belediyespor’da defansın solunda görev alan futbolcu Barış Demir (27) Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Futbolcunun ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, “Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyük” dedi.Genç futbolcunun cenazesinin bugün Samanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220608/hali-sahada-futbol-oynarken-kalp-krizi-gecirdi-1057140330.html
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kalp krizi, bursa, sporcu, kalp, futbol

Genç futbolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

10:08 10.06.2022
© İHA / MEHMET BULDUGenç futbolcu kalbine yenildi
Genç futbolcu kalbine yenildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA / MEHMET BULDU
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Bursa Yenişehir Belediyespor'da forma giyen 27 yaşındaki Barış Demir, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Bursa'da Bölgesel Amatör Lig'de bulunan Yenişehir Belediyespor’da defansın solunda görev alan futbolcu Barış Demir (27) Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Futbolcunun ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, “Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyük” dedi.
Genç futbolcunun cenazesinin bugün Samanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi
8 Haziran , 15:55
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