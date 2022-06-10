https://tr.sputniknews.com/20220610/hazine-ve-maliye-bakanligi-tl-kullanimini-artiracak-uygulamalara-devam-edilecek-1057224320.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde mali disiplinden asla taviz verilmeyecek. TL kullanımını artıracak uygulamalara devam... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T09:11+0300
2022-06-10T09:11+0300
2022-06-10T09:39+0300
ekonomi
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomik kriz
enflasyon
büyüme
türk lirası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten Türkiye'nin de etkilendiği ifade edildi.Bununla birlikte ülkenin makro ekonomi politikasında enflasyonla mücadelenin birincil önceliğini koruduğu belirtilen açıklamada, "Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.Bu çerçevede, gelecek dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edileceği ve mali disiplinden asla taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomik kriz, enflasyon, büyüme, türk lirası
Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edilecek
09:11 10.06.2022 (güncellendi: 09:39 10.06.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde mali disiplinden asla taviz verilmeyecek. TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edilecek" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten Türkiye'nin de etkilendiği ifade edildi.
Bununla birlikte ülkenin makro ekonomi politikasında enflasyonla mücadelenin birincil önceliğini koruduğu belirtilen açıklamada, "Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu çerçevede, gelecek dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edileceği ve mali disiplinden asla taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir. Kamu harcamalarında etkinliği artırarak, tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır. Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir. Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir. Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır."