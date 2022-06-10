https://tr.sputniknews.com/20220610/hazine-ve-maliye-bakanligi-tl-kullanimini-artiracak-uygulamalara-devam-edilecek-1057224320.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde mali disiplinden asla taviz verilmeyecek. TL kullanımını artıracak uygulamalara devam... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T09:11+0300

2022-06-10T09:11+0300

2022-06-10T09:39+0300

ekonomi

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomik kriz

enflasyon

büyüme

türk lirası

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten Türkiye'nin de etkilendiği ifade edildi.Bununla birlikte ülkenin makro ekonomi politikasında enflasyonla mücadelenin birincil önceliğini koruduğu belirtilen açıklamada, "Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.Bu çerçevede, gelecek dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edileceği ve mali disiplinden asla taviz verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220610/cumhurbaskanliginin-12-kalkinma-plani-genelgesi-resmi-gazetede-1057223261.html

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ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, ekonomik kriz, enflasyon, büyüme, türk lirası