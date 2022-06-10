https://tr.sputniknews.com/20220610/ibb-saat-verdi-ani-yagisa-dikkat-1057233966.html

İBB saat verdi: Ani yağışa dikkat

İBB saat verdi: Ani yağışa dikkat

İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. İBB'den yapılan uyarıda sıcaklıkların da düşeceği ifade edildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T12:57+0300

2022-06-10T12:57+0300

2022-06-10T12:57+0300

yaşam

ibb

yağmur

hava durumu

istanbul hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056239550_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6245559763dcf05ccb51ddb427706324.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte etkili olması beklenen sağanak yağmur için uyarıda bulundu. Öğle saatlerindeki ani yağışa dikkat edilmesi gerektiği belirtilen uyarıda, “Öğle saatlerinden itibaren (14.00) Silivri ve Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerden başlayarak il genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken, pazar gününe kadar 22 dereceler civarına gerileyeceği öngörüldü.Kentte hava sıcaklıklarının 13 Haziran’a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece altında, 17-24 Haziran tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ibb, yağmur, hava durumu, istanbul hava durumu