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İBB saat verdi: Ani yağışa dikkat
İBB saat verdi: Ani yağışa dikkat
İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. İBB'den yapılan uyarıda sıcaklıkların da düşeceği ifade edildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:57+0300
2022-06-10T12:57+0300
yaşam
ibb
yağmur
hava durumu
istanbul hava durumu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte etkili olması beklenen sağanak yağmur için uyarıda bulundu. Öğle saatlerindeki ani yağışa dikkat edilmesi gerektiği belirtilen uyarıda, “Öğle saatlerinden itibaren (14.00) Silivri ve Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerden başlayarak il genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken, pazar gününe kadar 22 dereceler civarına gerileyeceği öngörüldü.Kentte hava sıcaklıklarının 13 Haziran’a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece altında, 17-24 Haziran tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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ibb, yağmur, hava durumu, istanbul hava durumu

İBB saat verdi: Ani yağışa dikkat

12:57 10.06.2022
© AAşemsiye, yağmur
şemsiye, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. İBB'den yapılan uyarıda sıcaklıkların da düşeceği ifade edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte etkili olması beklenen sağanak yağmur için uyarıda bulundu. Öğle saatlerindeki ani yağışa dikkat edilmesi gerektiği belirtilen uyarıda, “Öğle saatlerinden itibaren (14.00) Silivri ve Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerden başlayarak il genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.
Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken, pazar gününe kadar 22 dereceler civarına gerileyeceği öngörüldü.
Kentte hava sıcaklıklarının 13 Haziran’a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece altında, 17-24 Haziran tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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