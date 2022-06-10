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https://tr.sputniknews.com/20220610/icisleri-bakanligindan-81-il-valiligine-genelge-1057226708.html
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge
İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgede, ateşli silahla havaya ateş... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T10:16+0300
2022-06-10T10:29+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
genelge
düğün
silah
bakanlık
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İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgede, yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.Genelgede, "Kültürümüzün bir parçası olan bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması, istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet veriyor" ifadelerine yer verildi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması” başlıklı 170’inci maddesinde yer alan “Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;(…) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin genel emir yayımlanması ve organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması hususlarında valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.Son 3 yılda yüzde79 azaldıBakanlık genelgede, önceki yıllarda alınan tedbirlerin sonuçlarını da paylaştı. Buna göre; 2019 ve 2021 yılı verileri incelendiğinde; 2019 yılında 1.888 olay meydana gelirken, 2021 yılında olay sayısı yüzde 78,76 azalışla 401’e düştüğü, 185 olan yaralı sayısının yüzde 32 azalışla 125, 16 olan ölü sayısının yüzde 50 azalarak 8’e düştüğü belirtildi.Afişlerle bilgilendirme olacakDüğün, nişan, asker uğurlama, spor müsabakaları galibiyet kutlamaları vb. etkinliklerin yaz aylarında artacağı göz önünde bulundurularak “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” sloganlı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek. Bu afişler, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organlarında yayımlanacak, il ve ilçelerde bulunan billboardlara asılacak, kamu kurum ve kuruluşlarının resmî internet sitelerinde kullanılacak.Düğün sahiplerinden taahhütValiliklerce söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirler gözden geçirilecek, denetimler artırılacak ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirler alınabilecek.Etkinlik alanlarında havaya silahla ateş edilmesi dahil her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla etkinlik/organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek.Valiler ve kaymakamlar koordinesinde kutlamalarda silah kullanılmamasına yönelik yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel medya vb. kurumların dahil edileceği toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenlenecek.Vali ya da kaymakam başkanlığında düzenlenen muhtar ve halk toplantılarında konu gündeme alınarak toplumsal farkındalık artırılacak. Kolluk birimlerince söz konusu etkinlik/organizasyonlarda sivil personel görevlendirilecek.Etkinliklerde kamu personelinin havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda, ilgili personel hakkında gerekli adli/idari işlemlere başlanılacak.
https://tr.sputniknews.com/20210913/dugunde-maganda-kursunuyla-basindan-vuruldu-1048851465.html
https://tr.sputniknews.com/20220505/dugunde-maganda-kursunu-kalbinden-vurulan-zurnaci-yasamin-yitirdi-1056107493.html
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içişleri bakanlığı, genelge, düğün, silah, bakanlık

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge

10:16 10.06.2022 (güncellendi: 10:29 10.06.2022)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgede, ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.
İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgede, yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.
Genelgede, "Kültürümüzün bir parçası olan bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması, istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet veriyor" ifadelerine yer verildi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması” başlıklı 170’inci maddesinde yer alan “Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;(…) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin genel emir yayımlanması ve organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması hususlarında valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

Son 3 yılda yüzde79 azaldı

Bakanlık genelgede, önceki yıllarda alınan tedbirlerin sonuçlarını da paylaştı. Buna göre; 2019 ve 2021 yılı verileri incelendiğinde; 2019 yılında 1.888 olay meydana gelirken, 2021 yılında olay sayısı yüzde 78,76 azalışla 401’e düştüğü, 185 olan yaralı sayısının yüzde 32 azalışla 125, 16 olan ölü sayısının yüzde 50 azalarak 8’e düştüğü belirtildi.

Afişlerle bilgilendirme olacak

Düğün, nişan, asker uğurlama, spor müsabakaları galibiyet kutlamaları vb. etkinliklerin yaz aylarında artacağı göz önünde bulundurularak “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” sloganlı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek. Bu afişler, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel/ulusal basın/yayın organlarında yayımlanacak, il ve ilçelerde bulunan billboardlara asılacak, kamu kurum ve kuruluşlarının resmî internet sitelerinde kullanılacak.
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Düğün sahiplerinden taahhüt

Valiliklerce söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirler gözden geçirilecek, denetimler artırılacak ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirler alınabilecek.
Etkinlik alanlarında havaya silahla ateş edilmesi dahil her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla etkinlik/organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek.
Valiler ve kaymakamlar koordinesinde kutlamalarda silah kullanılmamasına yönelik yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel medya vb. kurumların dahil edileceği toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenlenecek.
Vali ya da kaymakam başkanlığında düzenlenen muhtar ve halk toplantılarında konu gündeme alınarak toplumsal farkındalık artırılacak. Kolluk birimlerince söz konusu etkinlik/organizasyonlarda sivil personel görevlendirilecek.
Etkinliklerde kamu personelinin havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda, ilgili personel hakkında gerekli adli/idari işlemlere başlanılacak.
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