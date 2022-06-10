https://tr.sputniknews.com/20220610/ilk-4-ayda-577-bin-kisi-issizlik-maasina-basvurdu-1057258988.html

'İlk 4 ayda 577 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu'

'İlk 4 ayda 577 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu'

Geçen yılın ilk dört ayında işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 376 bin iken, bu sene aynı dönemde bu sayı 577 bine çıktı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T23:30+0300

2022-06-10T23:30+0300

2022-06-10T23:30+0300

ekonomi

işsizlik

işkur

tüik

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CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Çetin Osman Budak işsizliğe ilişkin TÜİK ile İŞKUR verileri arasındaki çelişkileri değerlendirdi. Budak, "Geçen yılın ilk dört ayında, işsizlik maaşına başvuran kişi sayısı 376 bin iken, bu sene aynı dönemde bu sayı 577 bine çıktı. Yani işsiz kalan vatandaşlarımızın sayısı yüzde 53 arttı" dedi.Sol'da yer alan habere göre, "İŞKUR’un açıkladığı bu rakamlar resmi başvurulara dayanıyor" diyen Budak, "Ayrıca işsiz kalmasına rağmen, başvuru şartlarını taşımadığı için işsizlik maaşına başvurmayan vatandaşlarımız bu veri içerisinde görünmüyor. Bir yanda İŞKUR’un ortaya koyduğu acı tablo varken, diğer tarafta TÜİK aynı dönemde işsizliğin altı bin kişi azaldığına inanmamızı istiyor. Ali-Cengiz oyunları ile devletin resmi istatistikleri karartılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.'298 bin kişi İŞKUR’un kapısından eli boş döndü'Budak, "İşsizlik maaşına başvuranlar arasında, maaş almaya hak kazanan kişi sayısı da son derece sınırlı. Bu sene ilk 4 ayda başvuru yapanlardan, sadece 279 bin kişiye maaş ödemesi yapıldı. İşini kaybeden 298 bin kişi İŞKUR’un kapısından eli boş dönmek zorunda kaldı. Bu zor günlerde işsiz kalan yurttaşlarımızın gelirsiz kalmamaları için işsizlik maaşı şartları esnetilmeli ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki 99 milyar liralık birikmiş kaynak kullanılarak işsiz kalan yurttaşlarımızın yaraları en azından yeni bir iş bulana kadar sarılmalıdır" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220610/issizlik-oranlari-aciklandi-1057226438.html

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işsizlik, işkur, tüik