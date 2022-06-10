Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220610/imamoglunun-gittigi-balikci-konustu-o-olaydan-sonra-gelmedi-ama-20-yildir-musterimiz-1057225171.html
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: O olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimiz
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: O olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimiz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun karın en yoğun olduğu 24 Ocak tarihinde, yabancı misafiri İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T09:37+0300
2022-06-10T09:37+0300
politika
ekrem imamoğlu
kar
balıkçı
mobese
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057224769_0:0:838:471_1920x0_80_0_0_d0de077e9656dd5771ae4e6c19ed5dbb.jpg
İstanbul’da yolların kardan kapandığı gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’yle balıkçıda çekilen fotoğrafı büyük tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf için “Bir saatlik yemek molasıydı” diyen İmamoğlu, “25 gün önceden planlanmıştı. Bu konunun devletin imkânları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu önemli bir meseledir. Bu kişisel de bir meseledir” açıklaması yapmıştı. Olayın üstünden yaklaşık 4 buçuk ay geçerken Sarıyer'deki balıkçı restoranının sahibi Kahraman Altun, Independent'dan Lale Elmacıoğlu'na yaptığı açıklamada, "Bizim siyasetle işimiz yok" diyerek sadece işini yaptığını ifade etti ve başka konularla gündeme gelmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.'Bir müşteri çekip servis etmiş'Çekilen fotoğrafın kendileriyle ilgisinin bulunmadığını söyleyen Altun, "Bir müşteri çekip servis etmiş. Bize her yerden, her kesimden misafir gelir. Kimseyi de ayırt etmeyiz. Siyasete karışmayı, bu olaylarla anılmayı hiç istemiyoruz. İmamoğlu o olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimizdir, çok eskiden beri gelir. Yine geleceğini düşünüyoruz" yorumunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/tbmm-genel-kurulunda-chp-hdp-ve-iyi-partinin-grup-onerileri-kabul-edilmedi--1053401486.html
https://tr.sputniknews.com/20220128/imamoglundan-soyluya-sayin-bakan-sen-mobese-kamerasi-icin-mi-istanbula-geldin--1053226052.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057224769_100:0:728:471_1920x0_80_0_0_601f9838e24f245d811bb009abaea07d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, kar, balıkçı, mobese

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: O olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimiz

09:37 10.06.2022
© Twitter imamoğlu - balıkçı
imamoğlu - balıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© Twitter
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun karın en yoğun olduğu 24 Ocak tarihinde, yabancı misafiri İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi tartışma konusu olmuştu. Sarıyer'deki balıkçı restoranının sahibi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İmamoğlu o olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimizdir" dedi.
İstanbul’da yolların kardan kapandığı gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’yle balıkçıda çekilen fotoğrafı büyük tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf için “Bir saatlik yemek molasıydı” diyen İmamoğlu, “25 gün önceden planlanmıştı. Bu konunun devletin imkânları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu önemli bir meseledir. Bu kişisel de bir meseledir” açıklaması yapmıştı.
Olayın üstünden yaklaşık 4 buçuk ay geçerken Sarıyer'deki balıkçı restoranının sahibi Kahraman Altun, Independent'dan Lale Elmacıoğlu'na yaptığı açıklamada, "Bizim siyasetle işimiz yok" diyerek sadece işini yaptığını ifade etti ve başka konularla gündeme gelmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

'Bir müşteri çekip servis etmiş'

Çekilen fotoğrafın kendileriyle ilgisinin bulunmadığını söyleyen Altun, "Bir müşteri çekip servis etmiş. Bize her yerden, her kesimden misafir gelir. Kimseyi de ayırt etmeyiz. Siyasete karışmayı, bu olaylarla anılmayı hiç istemiyoruz. İmamoğlu o olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimizdir, çok eskiden beri gelir. Yine geleceğini düşünüyoruz" yorumunu yaptı.
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
TÜRKİYE
TBMM'de CHP'nin 'MOBESE' önerisi kabul edilmedi
2 Şubat, 21:24
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
POLİTİKA
İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Sayın Bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin?
28 Ocak, 10:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала