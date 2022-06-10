https://tr.sputniknews.com/20220610/imamoglunun-gittigi-balikci-konustu-o-olaydan-sonra-gelmedi-ama-20-yildir-musterimiz-1057225171.html

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: O olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimiz

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: O olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun karın en yoğun olduğu 24 Ocak tarihinde, yabancı misafiri İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T09:37+0300

2022-06-10T09:37+0300

2022-06-10T09:37+0300

politika

ekrem imamoğlu

kar

balıkçı

mobese

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İstanbul’da yolların kardan kapandığı gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’yle balıkçıda çekilen fotoğrafı büyük tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf için “Bir saatlik yemek molasıydı” diyen İmamoğlu, “25 gün önceden planlanmıştı. Bu konunun devletin imkânları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu önemli bir meseledir. Bu kişisel de bir meseledir” açıklaması yapmıştı. Olayın üstünden yaklaşık 4 buçuk ay geçerken Sarıyer'deki balıkçı restoranının sahibi Kahraman Altun, Independent'dan Lale Elmacıoğlu'na yaptığı açıklamada, "Bizim siyasetle işimiz yok" diyerek sadece işini yaptığını ifade etti ve başka konularla gündeme gelmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.'Bir müşteri çekip servis etmiş'Çekilen fotoğrafın kendileriyle ilgisinin bulunmadığını söyleyen Altun, "Bir müşteri çekip servis etmiş. Bize her yerden, her kesimden misafir gelir. Kimseyi de ayırt etmeyiz. Siyasete karışmayı, bu olaylarla anılmayı hiç istemiyoruz. İmamoğlu o olaydan sonra gelmedi ama 20 yıldır müşterimizdir, çok eskiden beri gelir. Yine geleceğini düşünüyoruz" yorumunu yaptı.

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ekrem imamoğlu, kar, balıkçı, mobese