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https://tr.sputniknews.com/20220610/is-bankasinin-sermaye-artirimi-onaylandi-1057216191.html
İş Bankası'nın sermaye artırımı onaylandı
İş Bankası'nın sermaye artırımı onaylandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Bankası'nın bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T00:52+0300
2022-06-10T00:52+0300
ekonomi
sermaye piyasası kurulu (spk)
türkiye iş bankası
iş bankası
sermaye
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar 500 milyon liralık, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon liralık ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 80 milyon 640 bin liralık bedelsiz sermaye artırımına izin verdi.SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 256 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 445 milyon liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 90 milyon liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 213 milyon liralık, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, İş Faktoring AŞ'nin 1 milyar 739 milyon liralık ve QNB Finansbank AŞ'nin 5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu uygun buldu.Kurul tarafından, geçici kapalı olan Delta Menkul Değerler AŞ’nin emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak suretiyle dar yetkili aracı kurum olarak yeniden faaliyete geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına ve Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 40 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.Öte yandan, Kurul tarafından, TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'nin esas sermaye sistemi içerisinde 10 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin, yeni pay alma hakkının kullanımı suretiyle şirketin tek pay sahibi olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine satılmak üzere ihraç edilecek 140 milyon TL nominal değerli paylara ilişkin olarak düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/spkdan-halka-arzlarla-ilgili-aciklama-1057214818.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), türkiye iş bankası, iş bankası, sermaye

İş Bankası'nın sermaye artırımı onaylandı

00:52 10.06.2022
© Fotoğraf : İş Bankasıİş Bankası
İş Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© Fotoğraf : İş Bankası
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Bankası'nın bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası AŞ'nin 5 milyar 500 milyon liralık, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon liralık ve Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 80 milyon 640 bin liralık bedelsiz sermaye artırımına izin verdi.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 256 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 445 milyon liralık, Global Menkul Değerler AŞ'nin 90 milyon liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 213 milyon liralık, Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, İş Faktoring AŞ'nin 1 milyar 739 milyon liralık ve QNB Finansbank AŞ'nin 5 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu uygun buldu.
Kurul tarafından, geçici kapalı olan Delta Menkul Değerler AŞ’nin emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak suretiyle dar yetkili aracı kurum olarak yeniden faaliyete geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına ve Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.
Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 40 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.
Öte yandan, Kurul tarafından, TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ'nin esas sermaye sistemi içerisinde 10 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin, yeni pay alma hakkının kullanımı suretiyle şirketin tek pay sahibi olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine satılmak üzere ihraç edilecek 140 milyon TL nominal değerli paylara ilişkin olarak düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
EKONOMİ
Sermaye Piyasası Kurulu, ihraçlarda tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini açıkladı
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