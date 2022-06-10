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İSKİ'den 'fatura' açıklaması: Ek ücret artışı söz konusu değil
İSKİ'den 'fatura' açıklaması: Ek ücret artışı söz konusu değil
İSKİ, ‘kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin’ Sayıştay görüşü ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kararıyla faturalarda gösterilmeye... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:55+0300
2022-06-10T13:00+0300
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
ekonomi
fatura
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İstanbul'da son iki ayda su faturalarına yansıyan kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin (KSUB) vatandaşın dikkatini çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, bu bedelin daha önce de alındığı, ancak faturada ayrıca gösterilmediği belirtildi.İSKİ'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:"Son dönemde bazı İstanbulluların, sosyal medya üzerinden, ‘KSUB’ hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıkları gözlemlenmektedir. Konu ile ilgili idaremizce gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte, son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına saygıyla duyurulur."
https://tr.sputniknews.com/20220609/iski-halice-hicbir-sekilde-atiksu-desarji-bulunmamaktadir-1057170681.html
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), fatura

İSKİ'den 'fatura' açıklaması: Ek ücret artışı söz konusu değil

12:55 10.06.2022 (güncellendi: 13:00 10.06.2022)
© Fotoğraf : DHAİSKİ
İSKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© Fotoğraf : DHA
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İSKİ, ‘kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin’ Sayıştay görüşü ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kararıyla faturalarda gösterilmeye başlandığını, ek ücret artışının söz konusu olmadığını bildirdi.
İstanbul'da son iki ayda su faturalarına yansıyan kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin (KSUB) vatandaşın dikkatini çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, bu bedelin daha önce de alındığı, ancak faturada ayrıca gösterilmediği belirtildi.
İSKİ'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Son dönemde bazı İstanbulluların, sosyal medya üzerinden, ‘KSUB’ hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıkları gözlemlenmektedir. Konu ile ilgili idaremizce gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte, son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına saygıyla duyurulur."
İSKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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