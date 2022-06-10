https://tr.sputniknews.com/20220610/iskiden-fatura-aciklamasi-ek-ucret-artisi-soz-konusu-degil-1057233856.html
İSKİ'den 'fatura' açıklaması: Ek ücret artışı söz konusu değil
İSKİ'den 'fatura' açıklaması: Ek ücret artışı söz konusu değil
İSKİ, ‘kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin’ Sayıştay görüşü ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kararıyla faturalarda gösterilmeye... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:55+0300
2022-06-10T12:55+0300
2022-06-10T13:00+0300
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
ekonomi
fatura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103596/37/1035963737_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_037c1938b8b9a9e6bba77987d2d96d27.jpg
İstanbul'da son iki ayda su faturalarına yansıyan kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin (KSUB) vatandaşın dikkatini çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, bu bedelin daha önce de alındığı, ancak faturada ayrıca gösterilmediği belirtildi.İSKİ'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:"Son dönemde bazı İstanbulluların, sosyal medya üzerinden, ‘KSUB’ hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıkları gözlemlenmektedir. Konu ile ilgili idaremizce gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte, son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına saygıyla duyurulur."
https://tr.sputniknews.com/20220609/iski-halice-hicbir-sekilde-atiksu-desarji-bulunmamaktadir-1057170681.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103596/37/1035963737_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_ef4dd53695119049fbf0ae2622a5709e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), fatura
İSKİ'den 'fatura' açıklaması: Ek ücret artışı söz konusu değil
12:55 10.06.2022 (güncellendi: 13:00 10.06.2022) Abone ol
İSKİ, ‘kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin’ Sayıştay görüşü ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kararıyla faturalarda gösterilmeye başlandığını, ek ücret artışının söz konusu olmadığını bildirdi.
İstanbul'da son iki ayda su faturalarına yansıyan kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin (KSUB) vatandaşın dikkatini çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, bu bedelin daha önce de alındığı, ancak faturada ayrıca gösterilmediği belirtildi.
İSKİ'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Son dönemde bazı İstanbulluların, sosyal medya üzerinden, ‘KSUB’ hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıkları gözlemlenmektedir. Konu ile ilgili idaremizce gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte, son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir. Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına saygıyla duyurulur."