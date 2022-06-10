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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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İşsizlik oranları açıklandı
İşsizlik oranları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
işsizlik
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Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti.
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işsizlik

İşsizlik oranları açıklandı

10:04 10.06.2022 (güncellendi: 10:11 10.06.2022)
© Sputnik / Sertac Kayarİşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme
İşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Sertac Kayar
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Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti.
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