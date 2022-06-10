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İşsizlik oranları açıklandı
İşsizlik oranları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T10:04+0300
2022-06-10T10:04+0300
2022-06-10T10:11+0300
ekonomi
işsizlik
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Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti.
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işsizlik
İşsizlik oranları açıklandı
10:04 10.06.2022 (güncellendi: 10:11 10.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşti.