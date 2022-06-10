https://tr.sputniknews.com/20220610/istanbulda-isid-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1057226913.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T10:21+0300
2022-06-10T10:21+0300
2022-06-10T10:39+0300
türkiye
işid
operasyon
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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işid, operasyon
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
10:21 10.06.2022 (güncellendi: 10:39 10.06.2022) Abone ol
İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.