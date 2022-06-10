https://tr.sputniknews.com/20220610/istanbulda-isid-operasyonu-13-supheli-yakalandi-1057226913.html

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T10:21+0300

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türkiye

işid

operasyon

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, 9 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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işid, operasyon