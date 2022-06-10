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https://tr.sputniknews.com/20220610/isvec-disisleri-bakani-linde-1-temmuzda-yururluge-girecek-yeni-teror-yasasi-sikilastirildi-1057238347.html
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni terör yasası sıkılaştırıldı
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni terör yasası sıkılaştırıldı
Hedeflerinin NATO üyelik başvurusuna ilişkin Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek olduğunu söyleyen İsveç... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:24+0300
2022-06-10T14:24+0300
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Linde, İsveç Parlamentosunda dış politikaya yönelik hazırladıkları beyannameyi sundu.Türkiye ile NATO konusunda süren müzakerelere atıfta bulunan Linde, "İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak. Hedefimiz Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.Terörü kınadığını da vurgulayan Linde, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını kaydetti.Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını değiştirebileceğini aktardı.Linde'ye, milletvekili Kakabaveh ile yapılan anlaşmaya ilişkin eleştiriHristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson da Linde'ye, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptıkları YPG'ye destek anlaşmasına dikkati çekerek, eleştirilerde bulundu.Oscarsson, Linde'ye, "'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?" şeklinde soru yöneltti.Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.
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nato, ann linde, isveç, türkiye, terörle mücadele

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni terör yasası sıkılaştırıldı

14:24 10.06.2022
© AFP 2022Ann Linde
Ann Linde - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022
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Hedeflerinin NATO üyelik başvurusuna ilişkin Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek olduğunu söyleyen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını belirtti.
Linde, İsveç Parlamentosunda dış politikaya yönelik hazırladıkları beyannameyi sundu.
Türkiye ile NATO konusunda süren müzakerelere atıfta bulunan Linde, "İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak. Hedefimiz Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Terörü kınadığını da vurgulayan Linde, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını kaydetti.
Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını değiştirebileceğini aktardı.

Linde'ye, milletvekili Kakabaveh ile yapılan anlaşmaya ilişkin eleştiri

Hristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson da Linde'ye, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptıkları YPG'ye destek anlaşmasına dikkati çekerek, eleştirilerde bulundu.
Oscarsson, Linde'ye, "'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?" şeklinde soru yöneltti.
Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.
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