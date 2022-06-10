https://tr.sputniknews.com/20220610/isvec-disisleri-bakani-linde-1-temmuzda-yururluge-girecek-yeni-teror-yasasi-sikilastirildi-1057238347.html

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni terör yasası sıkılaştırıldı

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni terör yasası sıkılaştırıldı

Hedeflerinin NATO üyelik başvurusuna ilişkin Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek olduğunu söyleyen İsveç... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T14:24+0300

2022-06-10T14:24+0300

2022-06-10T14:24+0300

dünya

nato

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isveç

türkiye

terörle mücadele

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Linde, İsveç Parlamentosunda dış politikaya yönelik hazırladıkları beyannameyi sundu.Türkiye ile NATO konusunda süren müzakerelere atıfta bulunan Linde, "İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak. Hedefimiz Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.Terörü kınadığını da vurgulayan Linde, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını kaydetti.Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını değiştirebileceğini aktardı.Linde'ye, milletvekili Kakabaveh ile yapılan anlaşmaya ilişkin eleştiriHristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson da Linde'ye, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptıkları YPG'ye destek anlaşmasına dikkati çekerek, eleştirilerde bulundu.Oscarsson, Linde'ye, "'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?" şeklinde soru yöneltti.Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220607/isvec-icisleri-bakani-hakkinda-verilen-gensoru-onergesi-kabul-edilmedi--1057086145.html

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nato, ann linde, isveç, türkiye, terörle mücadele