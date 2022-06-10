Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220610/isvec-disisleri-bakani-linde-isvecin-nato-sureci-zaman-alacak-1057250542.html
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: İsveç'in NATO süreci zaman alacak
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: İsveç'in NATO süreci zaman alacak
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını belirtti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T17:58+0300
2022-06-10T17:58+0300
dünya
isveç
ann linde
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056104839_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_86c74a5f7feba224c2b51fda084a4995.jpg
NATO konusunda basın açıklaması yapan Linde, haziran sonunda İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde, İsveç'e üyelik verilmesi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini ve NATO sürecinin ülkesi için zaman alacağını söyledi.Linde, "NATO süreci zaman alsa da herkesin mutlu olacağına dair bir umudum var. Bu umut bizim NATO üyesi olmamız, Türkiye'nin de endişelerini ciddiye almamız şeklinde." ifadesini kullandı.Türkiye ile NATO görüşmelerini yapıcı olarak değerlendiren Linde, görüşmelerin kesintiye uğramayacağını umduğunu sözlerine ekledi.
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056104839_11:0:1060:787_1920x0_80_0_0_4a3fe7ea5175e987fd6ff00b85d10daa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, ann linde, nato

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: İsveç'in NATO süreci zaman alacak

17:58 10.06.2022
© AFP 2022Ann Linde
Ann Linde - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını belirtti.
NATO konusunda basın açıklaması yapan Linde, haziran sonunda İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde, İsveç'e üyelik verilmesi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini ve NATO sürecinin ülkesi için zaman alacağını söyledi.
Linde, "NATO süreci zaman alsa da herkesin mutlu olacağına dair bir umudum var. Bu umut bizim NATO üyesi olmamız, Türkiye'nin de endişelerini ciddiye almamız şeklinde." ifadesini kullandı.
Türkiye ile NATO görüşmelerini yapıcı olarak değerlendiren Linde, görüşmelerin kesintiye uğramayacağını umduğunu sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала