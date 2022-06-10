https://tr.sputniknews.com/20220610/isvec-disisleri-bakani-linde-isvecin-nato-sureci-zaman-alacak-1057250542.html
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: İsveç'in NATO süreci zaman alacak
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: İsveç'in NATO süreci zaman alacak
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını belirtti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T17:58+0300
2022-06-10T17:58+0300
2022-06-10T17:58+0300
dünya
isveç
ann linde
nato
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NATO konusunda basın açıklaması yapan Linde, haziran sonunda İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde, İsveç'e üyelik verilmesi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini ve NATO sürecinin ülkesi için zaman alacağını söyledi.Linde, "NATO süreci zaman alsa da herkesin mutlu olacağına dair bir umudum var. Bu umut bizim NATO üyesi olmamız, Türkiye'nin de endişelerini ciddiye almamız şeklinde." ifadesini kullandı.Türkiye ile NATO görüşmelerini yapıcı olarak değerlendiren Linde, görüşmelerin kesintiye uğramayacağını umduğunu sözlerine ekledi.
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isveç, ann linde, nato
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: İsveç'in NATO süreci zaman alacak
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç'in NATO sürecinin zaman alacağını belirtti.
NATO konusunda basın açıklaması yapan Linde, haziran sonunda İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde, İsveç'e üyelik verilmesi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini ve NATO sürecinin ülkesi için zaman alacağını söyledi.
Linde, "NATO süreci zaman alsa da herkesin mutlu olacağına dair bir umudum var. Bu umut bizim NATO üyesi olmamız, Türkiye'nin de endişelerini ciddiye almamız şeklinde." ifadesini kullandı.
Türkiye ile NATO görüşmelerini yapıcı olarak değerlendiren Linde, görüşmelerin kesintiye uğramayacağını umduğunu sözlerine ekledi.