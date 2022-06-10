https://tr.sputniknews.com/20220610/italyada-7-kisiyi-tasiyan-helikopter-kayboldu-1057216856.html

İtalya'da 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

İtalya'da 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu

İtalya’nın Lucca kentinden kalkan ve içerisinde 6 yabacı uyruklu yolcu ile 1 İtalyan pilotun bulunduğu helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra radardan... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T01:07+0300

2022-06-10T01:07+0300

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italya

helikopter

kayıp

lucca

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İtalya'nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içerisinde 1 İtalyan pilot ile 6 yabacı uyruklu yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin radarda kaybolduğu bildirildi. Helikopterin Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı'na uçtuğu belirtilerek, kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra helikopter ile iletişimin kesildiği bildirildi.İtalyan basınında yer alan haberlerde, helikopterde bulunan yolculardan 4'ünün Türk, 2'sinin Arnavutluk vatandaşı olduğu ifade edildi. Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-askeri-nakliye-ucagi-dustu-4-olu--1057172694.html

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italya, helikopter, kayıp, lucca