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İTO Başkanı Avdagiç: Tedbirler, finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı verecek
İTO Başkanı Avdagiç: Tedbirler, finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı verecek
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomi politikasına yönelik açıklanan tedbirlerin, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T09:49+0300
2022-06-10T09:49+0300
ekonomi
türkiye
şekib avdagiç
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
hazine ve maliye bakanlığı
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Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi politikasına yönelik açıklanan tedbirlerin, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı vereceğini kaydetti.Ekonominin tüm kurumlarının eş güdüm halinde aldığı piyasayı güçlendirecek bu kararların olumlu sonuçları olacağını öngördüklerini belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:
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türkiye, şekib avdagiç, ekonomi, istanbul ticaret odası (ito), hazine ve maliye bakanlığı

İTO Başkanı Avdagiç: Tedbirler, finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı verecek

09:49 10.06.2022
© AAİTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomi politikasına yönelik açıklanan tedbirlerin, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı vereceğini belirterek, "Bu kararların yatırımda yeni fırsat pencereleri açacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi politikasına yönelik açıklanan tedbirlerin, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı vereceğini kaydetti.
Ekonominin tüm kurumlarının eş güdüm halinde aldığı piyasayı güçlendirecek bu kararların olumlu sonuçları olacağını öngördüklerini belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 15 Haziran'da başlatacağını duyurduğu, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES), gittikçe daha da önemli olan TL tasarrufların iyi bir getiri ile teşvik edilmesine ve yatırıma, işe dönüşmesine katkı vereceği inancındayız. İTO kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesinin daima savunucusu oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) selektif yaklaşımı, refahımız için çok önemli. Bu kararların yatırımda yeni fırsat pencereleri açacağına inanıyoruz. Alınan sıkılaşma tedbirleri de enflasyonun gerilemesi için gereklidir."
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: TL kullanımını artıracak uygulamalara devam edilecek
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