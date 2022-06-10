Türkiye
SON DAKİKA| Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220610/izmirde-havlayan-kopek-tartismasi-cinayet-ile-sonuclandi-3-kisi-oldu-1057248155.html
İzmir'de 'havlayan köpek' tartışması cinayet ile sonuçlandı: 3 kişi öldü
İzmir'de 'havlayan köpek' tartışması cinayet ile sonuçlandı: 3 kişi öldü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, havlayan köpeğin torununu korkutması üzerine bir şahıs, aynı zamanda akrabası olan köpek sahibi aileye kurşun yağdırdı. Olayda... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T17:17+0300
2022-06-10T17:17+0300
türkiye
kavga
köpek
izmir
tartışma
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057248008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d75ba15cf513eaaa7686ecf157b7231.jpg
İzmir'in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde, iddialara göre Ali İhsan K. (62), torunu ile parka giderken hem komşusu hem de akrabası olan Yahya Köşek'in köpeği havladı. Torununun korkması üzerine Ali İhsan K., köpeğin sahibi Yahya Köşek ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmadan sonraki birkaç gün ikili arasındaki husumet devam etti. Bugün öğlen saatlerinde tekrar karşılaşan Ali İhsan K. ve Yahya Köşek, aynı konu üzerinden tartışmaya devam etti. Ali İhsan K. eve gidip silahını alarak Yahya Köşek'e (61), eşi Döngül Köşek'e (57) ve kızı Funda Güçlü'ye (37) kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan aile, olayın sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak 3'ü de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahıs Ali İhsan K. ise suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.'Olay tamamen köpek yüzünden'Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam silahını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi.'3'ü de yaralıydı'Olayın görgü tanıklarından Nihal Sarızeybek, "Annemi ziyarete gelmiştim. Sesleri duydum. Evden dışarı çıktığımda silahlar patladı. Bu kişiler aynı köyden, akrabalar. Bir köpek yüzünden kavga etmişler. İlk başta silah sesleri nedeniyle gitmedim. Bağırışları duyup gittiğimde Funda, annesi ve babasının vurulduğunu gördüm. Funda çocukluk arkadaşımdı. Baktığımda nabzı çok yavaş atıyordu. Babası ve annesi de yaralıydı. Bahsedilen köpek sokak köpeği değildi. Fundaların baktığı köpekti" diye konuştu.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/piknik-alaninda-yer-kapma-kavgasi-cikti-tas-sopa-ve-kemer-kullanildi-1057246186.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057248008_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_12af2a7141dccf44997fc0de4fb97fa0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kavga, köpek, izmir, tartışma, cinayet

İzmir'de 'havlayan köpek' tartışması cinayet ile sonuçlandı: 3 kişi öldü

17:17 10.06.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - CEREN ATMACAİzmir'de 'havlayan köpek' tartışması cinayet ile sonuçlandı: 3 kişi öldü
İzmir'de 'havlayan köpek' tartışması cinayet ile sonuçlandı: 3 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - CEREN ATMACA
Abone olTelegram
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, havlayan köpeğin torununu korkutması üzerine bir şahıs, aynı zamanda akrabası olan köpek sahibi aileye kurşun yağdırdı. Olayda aynı aileden 3 kişi öldü.
İzmir'in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde, iddialara göre Ali İhsan K. (62), torunu ile parka giderken hem komşusu hem de akrabası olan Yahya Köşek'in köpeği havladı.
Torununun korkması üzerine Ali İhsan K., köpeğin sahibi Yahya Köşek ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmadan sonraki birkaç gün ikili arasındaki husumet devam etti. Bugün öğlen saatlerinde tekrar karşılaşan Ali İhsan K. ve Yahya Köşek, aynı konu üzerinden tartışmaya devam etti. Ali İhsan K. eve gidip silahını alarak Yahya Köşek'e (61), eşi Döngül Köşek'e (57) ve kızı Funda Güçlü'ye (37) kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan aile, olayın sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak 3'ü de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahıs Ali İhsan K. ise suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.

'Olay tamamen köpek yüzünden'

Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam silahını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi.

'3'ü de yaralıydı'

Olayın görgü tanıklarından Nihal Sarızeybek, "Annemi ziyarete gelmiştim. Sesleri duydum. Evden dışarı çıktığımda silahlar patladı. Bu kişiler aynı köyden, akrabalar. Bir köpek yüzünden kavga etmişler. İlk başta silah sesleri nedeniyle gitmedim. Bağırışları duyup gittiğimde Funda, annesi ve babasının vurulduğunu gördüm. Funda çocukluk arkadaşımdı. Baktığımda nabzı çok yavaş atıyordu. Babası ve annesi de yaralıydı. Bahsedilen köpek sokak köpeği değildi. Fundaların baktığı köpekti" diye konuştu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Piknik alanında yer kapma kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
TÜRKİYE
Piknik alanında yer kapma kavgası çıktı: Taş, sopa ve kemer kullanıldı
16:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала