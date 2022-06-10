Kadıköy’de seyir halindeki otomobil yandı

"Seyir halindeydim, aracının ön kısmından pat diye bir ses duydum. Birkaç saniye sonra içeriye dumanlar gelmeye başladı. En uygun bir şekilde aracımı park edecek yere getirdim. Aracın ön tarafından dumanlar yoğunlaşmaya başladı. Kaputu açıp yangını söndürmeye çalışıyım dedim ama açamadım kaput baya erimişti. Etraftaki sürücüler yardım etmeye geldiler. Yangın tüpleriyle müdahale ettiler. Yangın söndürücüler bir şey yaramayınca aracım iyice yanmaya başladı. Yanımda annem de vardı. Çok şükür bizden bir şey yok iyiyiz."