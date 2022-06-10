Kadıköy’de seyir halindeki otomobil yandı
00:04 10.06.2022 (güncellendi: 00:13 10.06.2022)
© İHA / METİN BAŞAR - ONUR HAMZAOĞLUKadıköy'de seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.
© İHA / METİN BAŞAR - ONUR HAMZAOĞLU
Kadıköy'de seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki iki kişi yangından yara almadan kurtuldu.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yanan otomobile, çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.
DHA'nın haberine göre, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde Maltepe istikametindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Sürücü İhsan Özen ve annesinin olduğu otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durdurduğu araçtan inen Özen, kaputu açmaya kalktığında bir anda alevler yükseldi.
© İHA / METİN BAŞAR - ONUR HAMZAOĞLUKadıköy'de seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kadıköy'de seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi.
© İHA / METİN BAŞAR - ONUR HAMZAOĞLU
Özen ve çevredeki sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yaşadıklarını anlatan sürücü İhsan Özen, şunları söyledi:
"Seyir halindeydim, aracının ön kısmından pat diye bir ses duydum. Birkaç saniye sonra içeriye dumanlar gelmeye başladı. En uygun bir şekilde aracımı park edecek yere getirdim. Aracın ön tarafından dumanlar yoğunlaşmaya başladı. Kaputu açıp yangını söndürmeye çalışıyım dedim ama açamadım kaput baya erimişti. Etraftaki sürücüler yardım etmeye geldiler. Yangın tüpleriyle müdahale ettiler. Yangın söndürücüler bir şey yaramayınca aracım iyice yanmaya başladı. Yanımda annem de vardı. Çok şükür bizden bir şey yok iyiyiz."