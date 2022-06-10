https://tr.sputniknews.com/20220610/kanadada-quebec-katolik-kilisesinde-cinsel-istismar-iddialarina-karisan-87-kisi-belirlendi-1057219555.html

Kanada'da Quebec Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar iddialarına karışan 87 kişi belirlendi

Kanada'da Quebec Katolik Kilisesi'nde cinsel istismar iddialarına karışan 87 kişi belirlendi

Kanada'nın Quebec eyaletinde, Katolik Kilisesi'nin 80 yıllık tarihini denetleyen bağımsız denetçi, kilise personeli arasında istismar olaylarına karışan 87... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T02:23+0300

2022-06-10T02:23+0300

2022-06-10T02:23+0300

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Quebec eyaletindeki dokuz piskoposluk bölgesinde cinsel istismar iddiaları ile ilgili denetim yapıldı.Denetimi gerçekleştiren emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Andre Denis, Aralık 2020'de başladığı çalışmaya dair raporunu açıkladı.Kanada resmi haber ajansı Canadian Press'e konuşan Denis, Quebec'teki 9 Katolik piskoposun görev alanını kapsayan çalışmasında, 1940 ile 2021 yılları arasında çalışan ve aralarında piskoposlar, papazlar ve kilise çalışanlarının bulunduğu 6 bin 809 kişinin dosyalarını incelediğini söyledi.Denis denetimle, reşit olmayanlarla savunmasız yetişkinlerin dahil olduğu doğrulanmış cinsel taciz iddialarına karışan 87 çalışanın kimliğinin ortaya çıkarıldığını ifade ettiTacizci olduğu kesinleşen 87 kişiden 5'inin halen kilise için çalıştığını da duyuran Denis, gerçek tacizci sayısının aslında daha yüksek olduğunu ve gerçek sayıya ulaşılamamasına mağdurların şikayette bulunmaya çekinmelerinin yol açtığını kaydetti.Haberde görüşlerine başvurulan ve tüm cinsel istismar vakalarının rapor edilmesinin mümkün olmadığını belirten Montreal Başpiskoposu Christian Lepine, bazı istismar vakaları için hiçbir kayıt tutulmamasının da muhtemel olduğunu söyledi.Lepine, "Bir kurban için olanları açıklaması on yıllar alabilir. Bu yüzden hala bazı vakalar olabileceğini biliyoruz." dedi.Merkezi Vatikan'da olan Katolik Kilisesi, bir süreden beri taciz ve istismar iddialarının muhatabı oluyor.Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ocakta yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi mensuplarınca yapılan suistimalleri kabul etmiş ve mağdurlar için adaleti yerine getirme taahhüdünü kararlı şekilde takip ettiklerini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220523/rapor-abdde-guney-baptist-liderleri-kilisedeki-cinsel-tacizleri-gormezden-geldi-1056611165.html

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