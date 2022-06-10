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https://tr.sputniknews.com/20220610/karamollaoglu-yoneticide-aranan-vasif-mezhep-degil-durustluk-adalet-ehliyet-ve-liyakat-olmalidir-1057216748.html
Karamollaoğlu: Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır
Karamollaoğlu: Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İYİ Partili Oral'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T01:07+0300
2022-06-10T01:07+0300
türkiye
temel karamollaoğlu
saadet partisi
halil ibrahim balcı
chp
kemal kılıçdaroğlu
alevi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlara yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntülü olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şu ifadelere yer verdi:
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temel karamollaoğlu, saadet partisi, halil ibrahim balcı, chp, kemal kılıçdaroğlu, alevi

Karamollaoğlu: Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır

01:07 10.06.2022
© DHATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© DHA
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İYİ Partili Oral'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlara yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntülü olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır. Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür."
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