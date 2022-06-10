https://tr.sputniknews.com/20220610/karamollaoglu-yoneticide-aranan-vasif-mezhep-degil-durustluk-adalet-ehliyet-ve-liyakat-olmalidir-1057216748.html

Karamollaoğlu: Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır

Karamollaoğlu: Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, İYİ Partili Oral'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T01:07+0300

2022-06-10T01:07+0300

2022-06-10T01:07+0300

türkiye

temel karamollaoğlu

saadet partisi

halil ibrahim balcı

chp

kemal kılıçdaroğlu

alevi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlara yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntülü olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

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temel karamollaoğlu, saadet partisi, halil ibrahim balcı, chp, kemal kılıçdaroğlu, alevi