https://tr.sputniknews.com/20220610/kirikkalede-bir-evin-yagmur-suyu-borusundan-2-metrelik-yilan-cikti-1057217448.html
Kırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı
Kırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı
Kırıkkale'de evin yağmur suyu borusuna 2 metre uzunluğunda bir yılan girdiğini gören bir kişinin itfaiyeye haber vermesi sonucu yılan yakalanıp, doğaya... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T01:26+0300
2022-06-10T01:26+0300
2022-06-10T01:27+0300
yaşam
yılan
kırıkkale
ev
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi'nde bir evin yağmur suyu borusuna yılanın girdiğini gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı girdiği borudan aparatla çıkartarak güvenli bir ortama aldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya bırakıldı.
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yılan, kırıkkale, ev
Kırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı
01:26 10.06.2022 (güncellendi: 01:27 10.06.2022) Abone ol
Kırıkkale'de evin yağmur suyu borusuna 2 metre uzunluğunda bir yılan girdiğini gören bir kişinin itfaiyeye haber vermesi sonucu yılan yakalanıp, doğaya salındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi'nde bir evin yağmur suyu borusuna yılanın girdiğini gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yılanı girdiği borudan aparatla çıkartarak güvenli bir ortama aldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya bırakıldı.