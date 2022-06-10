Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220610/kirikkalede-bir-evin-yagmur-suyu-borusundan-2-metrelik-yilan-cikti-1057217448.html
Kırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı
Kırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı
Kırıkkale'de evin yağmur suyu borusuna 2 metre uzunluğunda bir yılan girdiğini gören bir kişinin itfaiyeye haber vermesi sonucu yılan yakalanıp, doğaya... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T01:26+0300
2022-06-10T01:27+0300
yaşam
yılan
kırıkkale
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057217520_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e2d2054098faf5d3a57105ba3e3e2f9.jpg
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi'nde bir evin yağmur suyu borusuna yılanın girdiğini gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı girdiği borudan aparatla çıkartarak güvenli bir ortama aldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya bırakıldı.
kırıkkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057217520_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9a954921c9ba44af057996046b604719.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yılan, kırıkkale, ev

Kırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı

01:26 10.06.2022 (güncellendi: 01:27 10.06.2022)
© İHAKırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı
Kırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Kırıkkale'de evin yağmur suyu borusuna 2 metre uzunluğunda bir yılan girdiğini gören bir kişinin itfaiyeye haber vermesi sonucu yılan yakalanıp, doğaya salındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi'nde bir evin yağmur suyu borusuna yılanın girdiğini gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yılanı girdiği borudan aparatla çıkartarak güvenli bir ortama aldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала