https://tr.sputniknews.com/20220610/kirikkalede-bir-evin-yagmur-suyu-borusundan-2-metrelik-yilan-cikti-1057217448.html

Kırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı

Kırıkkale'de bir evin yağmur suyu borusundan 2 metrelik yılan çıktı

Kırıkkale'de evin yağmur suyu borusuna 2 metre uzunluğunda bir yılan girdiğini gören bir kişinin itfaiyeye haber vermesi sonucu yılan yakalanıp, doğaya... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T01:26+0300

2022-06-10T01:26+0300

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yaşam

yılan

kırıkkale

ev

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi'nde bir evin yağmur suyu borusuna yılanın girdiğini gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı girdiği borudan aparatla çıkartarak güvenli bir ortama aldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya bırakıldı.

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yılan, kırıkkale, ev