https://tr.sputniknews.com/20220610/kizilirmak-kizila-burundu-1057243551.html
Kızılırmak kızıla büründü
Kızılırmak kızıla büründü
Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T15:58+0300
2022-06-10T15:58+0300
2022-06-10T15:58+0300
yaşam
kızılırmak
sivas
nehir
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Sivas İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220602/mersinde-bir-kanal-kirmizi-renge-burundu-inceleme-baslatildi-1056901351.html
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kızılırmak, sivas, nehir
Kızılırmak kızıla büründü
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Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.
Sivas İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.
Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.