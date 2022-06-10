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Kızılırmak kızıla büründü
Kızılırmak kızıla büründü
Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T15:58+0300
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yaşam
kızılırmak
sivas
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Sivas İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220602/mersinde-bir-kanal-kirmizi-renge-burundu-inceleme-baslatildi-1056901351.html
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kızılırmak, sivas, nehir

Kızılırmak kızıla büründü

15:58 10.06.2022
© AATürkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kızıla büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.
Sivas İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.
Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.
Mersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Mersin'de bir kanal kırmızı renge büründü, inceleme başlatıldı
2 Haziran , 01:50
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