Kurtulmuş: Biden’ın ‘Batının değerleri Yunan değerleriyle başlar’ sözünü not ettik

"Doğu'nun ve Batı'nın büyük güçleri dünya üzerinde kıyasıya bir mücadele veriyordu. Birinci Dünya Savaşı'nı ortaya çıkaran sebepler tam da bu nedenden dolayı gelişmiştir. Büyük güçler her alanda bu mücadeleyi sürdürürken Osmanlı Cihan Devleti'nin merkezinde olduğu bu coğrafya ne yazık ki fillerin tepiştiği ana alanlardan birisi olmuştur. Aradan bir asır geçti. Şimdi yine bakıyoruz, dünyadaki şartlar çok benzer bir nitelik arz ediyor. Dünyanın bütün büyük güçlerinin kıyasıya ve her alanda mücadele ettiği ve bu mücadeleyi ellerindeki çok ileri teknolojik imkanlarla her alana taşıdığı bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafında Avrupa Birliği, bir tarafında Rusya, bir tarafında ABD'nin, bir tarafında Çin'in olduğu çok yönlü dengesizliğin var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için bu büyük güçler kıyasıya bir mücadele veriyorlar. Ne yazık ki bu mücadelenin hepsinin ortaya çıktığı bölgelerin ortasında da yine kilit taşı gibi duran ülke Türkiye'dir., yine Anadolu kıtasıdır. Bir tarafta Ukrayna, bir tarafta Rusya, dolayısıyla Karadeniz. Bir tarafta güneyimizde Ortadoğu coğrafyası. Doğumuzda Kafkaslar. Hala birilerinin fitilini yakmaya çalıştığı, kavgaları ateşlemeye çalıştığı Balkan coğrafyası. Aşağıya inin, Yemen'de devam eden savaş, Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi. Velhasıl hepsinin orta noktası Türkiye'dir."