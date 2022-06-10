https://tr.sputniknews.com/20220610/kurtulmus-bidenin-batinin-degerleri-yunan-degerleriyle-baslar-sozunu-not-ettik-1057253483.html

Kurtulmuş: Biden’ın ‘Batının değerleri Yunan değerleriyle başlar’ sözünü not ettik

Kurtulmuş: Biden’ın ‘Batının değerleri Yunan değerleriyle başlar’ sözünü not ettik

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "ABD'nin parlamentosunda Yunanistan Başbakanı'nın dakikalarca ayakta alkışlanması ve sayın Joe Biden'ın 'Batının... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T19:52+0300

2022-06-10T19:52+0300

2022-06-10T19:52+0300

türkiye

türkiye

numan kurtulmuş

nene hatun

joe biden

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ege'de kimsenin Türkiye'yi bir oldubittiye getiremeyeceğini belirterek, hem Adalar Denizi'nde hem de Kıbrıs'ta Türkiye'nin haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.Sultangazi Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nin açılışında Kurtulmuş, Nene Hatun'un Türkiye'de milli kahramanlık duygularını ifade eden bir büyük simge olduğunu anlattı.Kurtulmuş, "Nene Hatun, gerektiğinde mücadele edebilecek, milli birlik ve beraberlik ruhunu temsil eden Türk kadınıdır. Bu kültür merkezinin hem gençler hem de ilçemizin kadınları için bir toplanma merkezi olması da önemlidir. Yani bu bina aynı zamanda gençlerimize, kadınlarımıza hizmet eden Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli bir yatırımdır" diye konuştu.Tarihin tekerrür ettiğini kaydeden Kurtulmuş, Nene Hatun'un kahramanlığına ihtiyaç duyulan zamanlar ve istiklal mücadelesinin verildiği dönemle bugünün dünyası arasında büyük benzerlikler olduğunu söyledi.Anadolu coğrafyasının o dönem de bütün medeniyetlerin kilit taşı olarak emperyalist güçlerin gözünü diktiği bir bölge olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Emperyalist güçler, terör örgütleri üzerinden bu coğrafyayı karıştırmaya çalışıyor'Emperyalist güçlerin bugün bir asır önce denediklerinden daha farklı yöntemler denediklerini dile getiren Numan Kurtulmuş, "Örneğin, ellerini bu ateşe sokmayan emperyalist güçler, terör örgütleri üzerinden bu coğrafyayı karıştırmaya çalışıyor" dedi."DEAŞ'ın, PKK'nın, PYD'nin, bu coğrafyada cirit atmasının temel sebebi kendi güçleriyle talepleri değil, emperyalist ülkelerin onlara verdiği vekalet savaşındaki görevleridir" diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:'NATO üzerimize ilave bir yük yükleyemez'Büyük güçlerin terör örgütleri gibi paravanlar üzerinden yürüttükleri vekalet savaşının bir adım ötesine geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, bugün bölgede yeni savaşların fitilinin ateşlenmeye çalışıldığını kaydetti.Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna işaret eden Kurtulmuş, "Çok açık söylüyorum, Ukrayna-Rusya savaşının arkasında bazı güçler tarafından Ukrayna'nın yeni vekalet savaşının bir aracı olarak kullanılması isteği vardır. Tabii ki Rusya'nın emperyalist hedefleri de o amaca fazlasıyla hizmet etmiştir. Şimdi aynı şekilde İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya katılması üzerinden verilen mücadele de aynı vekil devletler üzerinden sürdürülmeye çalışılan yeni küresel bir oyunun parçasıdır. Türkiye olarak, haklı olarak söylüyoruz, biz bir fantezi yapmıyoruz. Biz NATO'nun üyesi olarak 1952'den beri bütün gücümüzle burada güvenliği sağlamak için fedakarlık yapan bir ülkeysek, yani NATO'nun her türlü yükünü çeken bir ülke isek, o zaman kusura bakmayın NATO üzerimize ilave bir yük yükleyemez. Yani PYD'ye, PKK'ya destek veren ne İsveç'i ne de başka bir ülkeyi, bu ülke asla NATO üyesi olarak kabul etmez, bu millet asla NATO üyesi olarak kabul etmez" değerlendirmesini yaptı.'Türkiye haklı tezlerini bütün gücüyle sonuna kadar savunacak'Son günlerde Türkiye'yi yakından ilgilendiren küresel vekalet savaşlarının bir başka versiyonunun gündeme konulduğuna işaret eden Kurtulmuş, Ege Denizi'nin barış denizi olmasını istediklerini vurguladı.Adalar Denizi'nde taraf olan Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte barış içerisinde sorunlarını çözmesini istediklerini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

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