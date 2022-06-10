https://tr.sputniknews.com/20220610/litvanya-posta-teskilati-bayraktar-posta-pulu-basti-1057250926.html

Litvanya Posta Teşkilatı, 'Bayraktar' posta pulu bastı

Litvanya Posta Teşkilatı, 'Bayraktar' posta pulu bastı

Litvanya Posta Teşkilatı (Lietuvos Paštas) Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) posta pulu olarak bastı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T18:10+0300

2022-06-10T18:10+0300

2022-06-10T18:10+0300

ukrayna krizi

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bayraktar

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Litvanya Posta Teşkilatı (Lietuvos Paštas), halkın Ukrayna'ya göndermek için Bayraktar TB2 SİHA'sı almak üzere para toplamasını tarihe not düşmek için özel bir posta pulu bastı. Pulun üzerinde uçuş halindeki bir Bayraktar TB2 SİHA'nın çizimi görülüyor.Posta pulu, 2 Euro'dan postanelerde ve çevrimiçi olarak satışa sunuldu.Laitvers TV kanalı tarafından başlatılan kampanyanın ardından Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon Euro toplanmıştı. Baykar, kampanyanın ardından kendilerinin Ukrayna'ya bir TB2 sağlayacaklarını söyleyerek paranın Ukrayna'ya yardım için kullanılmasını rica etmişti.

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