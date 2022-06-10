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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/litvanya-posta-teskilati-bayraktar-posta-pulu-basti-1057250926.html
Litvanya Posta Teşkilatı, 'Bayraktar' posta pulu bastı
Litvanya Posta Teşkilatı, 'Bayraktar' posta pulu bastı
Litvanya Posta Teşkilatı (Lietuvos Paštas) Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) posta pulu olarak bastı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T18:10+0300
2022-06-10T18:10+0300
ukrayna krizi
litvanya
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Litvanya Posta Teşkilatı (Lietuvos Paštas), halkın Ukrayna'ya göndermek için Bayraktar TB2 SİHA'sı almak üzere para toplamasını tarihe not düşmek için özel bir posta pulu bastı. Pulun üzerinde uçuş halindeki bir Bayraktar TB2 SİHA'nın çizimi görülüyor.Posta pulu, 2 Euro'dan postanelerde ve çevrimiçi olarak satışa sunuldu.Laitvers TV kanalı tarafından başlatılan kampanyanın ardından Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon Euro toplanmıştı. Baykar, kampanyanın ardından kendilerinin Ukrayna'ya bir TB2 sağlayacaklarını söyleyerek paranın Ukrayna'ya yardım için kullanılmasını rica etmişti.
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litvanya, bayraktar, siha, iha

Litvanya Posta Teşkilatı, 'Bayraktar' posta pulu bastı

18:10 10.06.2022
© AALitvanya Posta Teşkilatı, 'Bayraktar' posta pulu bastı
Litvanya Posta Teşkilatı, 'Bayraktar' posta pulu bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Litvanya Posta Teşkilatı (Lietuvos Paštas) Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) posta pulu olarak bastı.
Litvanya Posta Teşkilatı (Lietuvos Paštas), halkın Ukrayna'ya göndermek için Bayraktar TB2 SİHA'sı almak üzere para toplamasını tarihe not düşmek için özel bir posta pulu bastı.

Pulun üzerinde uçuş halindeki bir Bayraktar TB2 SİHA'nın çizimi görülüyor.

Posta pulu, 2 Euro'dan postanelerde ve çevrimiçi olarak satışa sunuldu.
Laitvers TV kanalı tarafından başlatılan kampanyanın ardından Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon Euro toplanmıştı. Baykar, kampanyanın ardından kendilerinin Ukrayna'ya bir TB2 sağlayacaklarını söyleyerek paranın Ukrayna'ya yardım için kullanılmasını rica etmişti.
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