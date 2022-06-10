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https://tr.sputniknews.com/20220610/malezyada-idam-cezasina-alternatif-geliyor-1057234800.html
Malezya'da idam cezasına alternatif geliyor
Malezya'da idam cezasına alternatif geliyor
Malezya hükümeti, ülkede cinayette dahil olmak üzere birçok suç için uygulanan idam cezasının yerine alternatif cezaların uygulanabileceğini duyurdu. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T13:20+0300
2022-06-10T13:20+0300
dünya
malezya
idam
insan hakları
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Cinayet, insan ticareti gibi çok sayıda suça idam cezası uygulanan Malezya'da 2018 yılında idam cezasının kaldırılması için ilk adım atılmış ancak hükümet tarafından reddedilmişti. Malezya Adalet Bakanı Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ciddi suçlar için zorunlu olan idam cezasının, mahkemelerin takdirine bağlı olarak alternatif cezalar ile değiştirilebileceğini söyleyerek, "Kabinenin ilgili yasalarda orantılılık ve anayasaya uygunluk ilkelerini dikkate almasını sağlamak için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine karar verildi. Bu adım hükümetin ceza adalet sistemini iyileştirerek, tüm tarafların haklarının korunmasını ve güvence altına alınmasını sağlama konusunda önemlilik arz ediyor" dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, bugün alınan kararın Malezya için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Herkes tezahürat yapmadan önce hükümet, alınan karar için fiili yasal değişikliklerini yerine getirmeli. Çünkü daha öncede bu yoldan geçmiştik. Malezya hükümeti, insan hakları konusunda çok şey vaat ediyor ancak çok az şey sağlıyor" ifadelerini kullandı.
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malezya, idam, insan hakları

Malezya'da idam cezasına alternatif geliyor

13:20 10.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK İdam cezası
İdam cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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Malezya hükümeti, ülkede cinayette dahil olmak üzere birçok suç için uygulanan idam cezasının yerine alternatif cezaların uygulanabileceğini duyurdu.
Cinayet, insan ticareti gibi çok sayıda suça idam cezası uygulanan Malezya'da 2018 yılında idam cezasının kaldırılması için ilk adım atılmış ancak hükümet tarafından reddedilmişti.
Malezya Adalet Bakanı Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ciddi suçlar için zorunlu olan idam cezasının, mahkemelerin takdirine bağlı olarak alternatif cezalar ile değiştirilebileceğini söyleyerek, "Kabinenin ilgili yasalarda orantılılık ve anayasaya uygunluk ilkelerini dikkate almasını sağlamak için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine karar verildi. Bu adım hükümetin ceza adalet sistemini iyileştirerek, tüm tarafların haklarının korunmasını ve güvence altına alınmasını sağlama konusunda önemlilik arz ediyor" dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, bugün alınan kararın Malezya için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Herkes tezahürat yapmadan önce hükümet, alınan karar için fiili yasal değişikliklerini yerine getirmeli. Çünkü daha öncede bu yoldan geçmiştik. Malezya hükümeti, insan hakları konusunda çok şey vaat ediyor ancak çok az şey sağlıyor" ifadelerini kullandı.
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