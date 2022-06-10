https://tr.sputniknews.com/20220610/mcdonaldsin-rusyadaki-uygulamasinin-adi-moy-burger-oldu--1057238636.html

McDonald's'ın Rusya'daki uygulamasının adı 'Moy Burger' oldu

McDonald's'ın Rusya'daki uygulamasının adı 'Moy Burger' oldu

McDonald's'ın Rusya'daki restoran zincirinin yeni sahibi, zincirin Rusça uygulamasının adını 'Moy Burger' ('Burgerim') olarak değiştirdi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T14:29+0300

2022-06-10T14:29+0300

2022-06-10T14:29+0300

ukrayna krizi

rusya

mcdonalds

moy burger

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Şirketten RBK gazetesine yapılan açıklamada, 'Moy Burger' adının geçici olduğu, uygulamanın tekrar güncelleneceği ve güncel versiyonda zincirin nihai adının kullanılacağı belirtildi. Şirket, reklam kampanyasında kullanacağı yeni logoyu dün tanıtmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220609/rus-mcdonaldsi-logosunu-secti-1057204291.html

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rusya, mcdonalds, moy burger