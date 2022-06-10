Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/mcdonaldsin-rusyadaki-uygulamasinin-adi-moy-burger-oldu--1057238636.html
McDonald's'ın Rusya'daki uygulamasının adı 'Moy Burger' oldu
McDonald's'ın Rusya'daki uygulamasının adı 'Moy Burger' oldu
McDonald's'ın Rusya'daki restoran zincirinin yeni sahibi, zincirin Rusça uygulamasının adını 'Moy Burger' ('Burgerim') olarak değiştirdi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:29+0300
2022-06-10T14:29+0300
ukrayna krizi
rusya
mcdonalds
moy burger
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057238936_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_eac286511d2d596ed46ec60bfa48066c.jpg
Şirketten RBK gazetesine yapılan açıklamada, 'Moy Burger' adının geçici olduğu, uygulamanın tekrar güncelleneceği ve güncel versiyonda zincirin nihai adının kullanılacağı belirtildi. Şirket, reklam kampanyasında kullanacağı yeni logoyu dün tanıtmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/rus-mcdonaldsi-logosunu-secti-1057204291.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057238936_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_10bddfde2272a0394ed4ab7220c2bdb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, mcdonalds, moy burger

McDonald's'ın Rusya'daki uygulamasının adı 'Moy Burger' oldu

14:29 10.06.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Fotoğraf bankasına girMcDonalds
McDonalds - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
McDonald's'ın Rusya'daki restoran zincirinin yeni sahibi, zincirin Rusça uygulamasının adını 'Moy Burger' ('Burgerim') olarak değiştirdi.
Şirketten RBK gazetesine yapılan açıklamada, 'Moy Burger' adının geçici olduğu, uygulamanın tekrar güncelleneceği ve güncel versiyonda zincirin nihai adının kullanılacağı belirtildi.
Şirket, reklam kampanyasında kullanacağı yeni logoyu dün tanıtmıştı.
Rus McDonald'sı logosunu seçti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
DÜNYA
Rus McDonald'sı logosunu seçti
Dün, 19:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала