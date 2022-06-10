https://tr.sputniknews.com/20220610/mcdonaldsin-rusyadaki-uygulamasinin-adi-moy-burger-oldu--1057238636.html
McDonald's'ın Rusya'daki uygulamasının adı 'Moy Burger' oldu
McDonald's'ın Rusya'daki uygulamasının adı 'Moy Burger' oldu
McDonald's'ın Rusya'daki restoran zincirinin yeni sahibi, zincirin Rusça uygulamasının adını 'Moy Burger' ('Burgerim') olarak değiştirdi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:29+0300
2022-06-10T14:29+0300
2022-06-10T14:29+0300
ukrayna krizi
rusya
mcdonalds
moy burger
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Şirketten RBK gazetesine yapılan açıklamada, 'Moy Burger' adının geçici olduğu, uygulamanın tekrar güncelleneceği ve güncel versiyonda zincirin nihai adının kullanılacağı belirtildi. Şirket, reklam kampanyasında kullanacağı yeni logoyu dün tanıtmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/rus-mcdonaldsi-logosunu-secti-1057204291.html
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rusya, mcdonalds, moy burger
McDonald's'ın Rusya'daki uygulamasının adı 'Moy Burger' oldu
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McDonald's'ın Rusya'daki restoran zincirinin yeni sahibi, zincirin Rusça uygulamasının adını 'Moy Burger' ('Burgerim') olarak değiştirdi.
Şirketten RBK gazetesine yapılan açıklamada, 'Moy Burger' adının geçici olduğu, uygulamanın tekrar güncelleneceği ve güncel versiyonda zincirin nihai adının kullanılacağı belirtildi.
Şirket, reklam kampanyasında kullanacağı yeni logoyu dün tanıtmıştı.