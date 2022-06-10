https://tr.sputniknews.com/20220610/meral-aksener-yemin-billah-ediyorum-cumhurbaskanligina-kesinlikle-aday-olmayacagim-1057230888.html
Meral Akşener: Yemin billah ediyorum, Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım
Meral Akşener: Yemin billah ediyorum, Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım
Son dönemlerde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde iddialar ortaya atılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yemin... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:19+0300
2022-06-10T12:19+0300
2022-06-10T12:28+0300
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
aday
politika
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HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmaylarına cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dediğini aktardı.Sarıkaya, bugünkü yazısında İYİ Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer verdi. "Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in şu ifadelerini aktardı:Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:"Bu söz Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi? Verilen yanıt açık:'Erdoğan’ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…'Anlaşılan o ki bütün anketlerde oyu en çok yükselen parti iken, kendi üzerlerinden tartışma alanı yaratılmasının önüne geçme konusunda kararlı."
https://tr.sputniknews.com/20220609/meral-aksener-kilicdaroglundan-ozur-diledi-1057193718.html
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meral akşener, cumhurbaşkanlığı, aday
Meral Akşener: Yemin billah ediyorum, Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım
12:19 10.06.2022 (güncellendi: 12:28 10.06.2022) Abone ol
Son dönemlerde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde iddialar ortaya atılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dedi.
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurmaylarına cumhurbaşkanı adaylığı konusunda "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dediğini aktardı.
Sarıkaya, bugünkü yazısında
İYİ Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer verdi. "Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş"
diyen Sarıkaya, Akşener'in şu ifadelerini aktardı:
"Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"
Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Bu söz Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak baktığı anlamına gelir mi? Verilen yanıt açık:
'Erdoğan’ın karşısında kim önde çıkıyorsa onun sonuna kadar arkasında oluruz; kim olduğuna bakmayız… Bizim de şu olsun diye bir şartımız, verilmiş sözümüz, kişilere yönelik bir tercihimiz yok…'
Anlaşılan o ki bütün anketlerde oyu en çok yükselen parti iken, kendi üzerlerinden tartışma alanı yaratılmasının önüne geçme konusunda kararlı."