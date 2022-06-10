https://tr.sputniknews.com/20220610/mersinde-taksiciler-kontak-kapatti-mazota-indirim-1057237421.html

Mersin'de taksiciler kontak kapattı: 'Mazota indirim'

Mersin'de taksiciler kontak kapattı: 'Mazota indirim'

Mersin'in Yenişehir ilçesinde toplanan taksiciler, kentin en işlek caddesinde kontak kapatıp akaryakıta gelen zamları protesto etti. Taksiciler 'mazota... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T14:04+0300

2022-06-10T14:04+0300

2022-06-10T14:17+0300

mersin

ekonomi

protesto

taksi

benzin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057237278_0:14:575:337_1920x0_80_0_0_d5bbd56b6e3bb10b342889927b0f8741.jpg

Mersin Yenişehir'de Güvenevler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki kavşakta toplanan taksiciler, artan akaryakıt fiyatlarına karşı kontak kapattı. Kentin en işlek caddesinde yapılan eyleme diğer sürücüler de destek verdi.Cadde ortasında araçlarını durduran taksiciler, ‘Mazota İndirim’ sloganları attı. Eylem nedeniyle caddede bir süre trafik akışı sağlanamadı. Taksiciler, daha sonra eylemlerini sonlandırarak yolu trafiğe açtı.

https://tr.sputniknews.com/20220610/benzine-2-lira-18-kurus-zam-bekleniyor-1057228590.html

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mersin, protesto, taksi, benzin