Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220610/mersinde-taksiciler-kontak-kapatti-mazota-indirim-1057237421.html
Mersin'de taksiciler kontak kapattı: 'Mazota indirim'
Mersin'de taksiciler kontak kapattı: 'Mazota indirim'
Mersin'in Yenişehir ilçesinde toplanan taksiciler, kentin en işlek caddesinde kontak kapatıp akaryakıta gelen zamları protesto etti. Taksiciler 'mazota... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:04+0300
2022-06-10T14:17+0300
mersin
ekonomi
protesto
taksi
benzin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057237278_0:14:575:337_1920x0_80_0_0_d5bbd56b6e3bb10b342889927b0f8741.jpg
Mersin Yenişehir'de Güvenevler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki kavşakta toplanan taksiciler, artan akaryakıt fiyatlarına karşı kontak kapattı. Kentin en işlek caddesinde yapılan eyleme diğer sürücüler de destek verdi.Cadde ortasında araçlarını durduran taksiciler, ‘Mazota İndirim’ sloganları attı. Eylem nedeniyle caddede bir süre trafik akışı sağlanamadı. Taksiciler, daha sonra eylemlerini sonlandırarak yolu trafiğe açtı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/benzine-2-lira-18-kurus-zam-bekleniyor-1057228590.html
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1057237278_55:0:520:349_1920x0_80_0_0_313693f2e763c829f6af046ca0802967.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mersin, protesto, taksi, benzin

Mersin'de taksiciler kontak kapattı: 'Mazota indirim'

14:04 10.06.2022 (güncellendi: 14:17 10.06.2022)
© DHAMersin'de taksicilerden eylem
Mersin'de taksicilerden eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Mersin'in Yenişehir ilçesinde toplanan taksiciler, kentin en işlek caddesinde kontak kapatıp akaryakıta gelen zamları protesto etti. Taksiciler 'mazota indirim' sloganları attı.
Mersin Yenişehir'de Güvenevler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki kavşakta toplanan taksiciler, artan akaryakıt fiyatlarına karşı kontak kapattı. Kentin en işlek caddesinde yapılan eyleme diğer sürücüler de destek verdi.
Cadde ortasında araçlarını durduran taksiciler, ‘Mazota İndirim’ sloganları attı. Eylem nedeniyle caddede bir süre trafik akışı sağlanamadı. Taksiciler, daha sonra eylemlerini sonlandırarak yolu trafiğe açtı.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
EKONOMİ
Benzine 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor
11:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала