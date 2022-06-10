https://tr.sputniknews.com/20220610/mersinde-taksiciler-kontak-kapatti-mazota-indirim-1057237421.html
Mersin'de taksiciler kontak kapattı: 'Mazota indirim'
Mersin'de taksiciler kontak kapattı: 'Mazota indirim'
Mersin'in Yenişehir ilçesinde toplanan taksiciler, kentin en işlek caddesinde kontak kapatıp akaryakıta gelen zamları protesto etti. Taksiciler 'mazota... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T14:04+0300
2022-06-10T14:04+0300
2022-06-10T14:17+0300
mersin
ekonomi
protesto
taksi
benzin
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Mersin Yenişehir'de Güvenevler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki kavşakta toplanan taksiciler, artan akaryakıt fiyatlarına karşı kontak kapattı. Kentin en işlek caddesinde yapılan eyleme diğer sürücüler de destek verdi.Cadde ortasında araçlarını durduran taksiciler, ‘Mazota İndirim’ sloganları attı. Eylem nedeniyle caddede bir süre trafik akışı sağlanamadı. Taksiciler, daha sonra eylemlerini sonlandırarak yolu trafiğe açtı.
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mersin, protesto, taksi, benzin
Mersin'de taksiciler kontak kapattı: 'Mazota indirim'
14:04 10.06.2022 (güncellendi: 14:17 10.06.2022) Abone ol
Mersin'in Yenişehir ilçesinde toplanan taksiciler, kentin en işlek caddesinde kontak kapatıp akaryakıta gelen zamları protesto etti. Taksiciler 'mazota indirim' sloganları attı.
Mersin Yenişehir'de Güvenevler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki kavşakta toplanan taksiciler, artan akaryakıt fiyatlarına karşı kontak kapattı. Kentin en işlek caddesinde yapılan eyleme diğer sürücüler de destek verdi.
Cadde ortasında araçlarını durduran taksiciler, ‘Mazota İndirim’ sloganları attı. Eylem nedeniyle caddede bir süre trafik akışı sağlanamadı. Taksiciler, daha sonra eylemlerini sonlandırarak yolu trafiğe açtı.