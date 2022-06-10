https://tr.sputniknews.com/20220610/mezarliga-cicek-ekme-tartismasi-silahli-kavgaya-donustu-kuzenler-birbirini-vurdu-1057227611.html

'Mezarlığa çiçek ekme' tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Kuzenler birbirini vurdu

'Mezarlığa çiçek ekme' tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Kuzenler birbirini vurdu

Elazığ’da aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan kuzenler arasında mezarlığa çiçek ekme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T11:02+0300

2022-06-10T11:02+0300

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türkiye

elazığ

mezarlık

çiçek

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Olay, Karakoçan ilçesi Akyokuş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (53) köy mezarlığında babasının mezarının bulunduğu alana çiçek dikti. Bunun üzerine amcaoğlu A.R.A. (70), "Bu alana neden çiçek diktin benim yakınımın mezar yolunu kapattın" demesi ile tartışma çıktı. Daha öncede aralarında arazi anlaşmazlığına bağlı husumet bulunan kuzenlerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kuzenler birbirlerine av tüfekleriyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği şahıslar yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile şüpheli şahısların kullandıkları 2 adet av tüfeğine el konulduğu, şüphelilerin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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elazığ, mezarlık, çiçek