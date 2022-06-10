https://tr.sputniknews.com/20220610/milli-savunma-bakani-akar-yunanistanin-hukuksuz-saldirgan-eylemlerinin-her-birine-karsiligi-verdik-1057248836.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine karşılığı verdik

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine karşılığı verdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Yunanistan'ın haksız hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz"... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T17:34+0300

2022-06-10T17:34+0300

2022-06-10T17:48+0300

savunma

hulusi akar

yunanistan

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 151 subay için Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında, "2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni" düzenlendi.Törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile gerginliğe ilişkin de açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Yunanistan'ın haksız hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şaka yapıyorum' demiştiDün İzmir'deki Efes-2022 Tatbikatı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli açıklamalarda bulunmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile gerilime ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:"Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası anlaşmalarına dayalı haklarına tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacağının sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Bir kez daha Yunanistan'ı adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uymaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet bir şey söylerse ardını da takip eder.Doğu Akdeniz'de ülkemize 2 km'den daha az, Yunanistan'a 600 km'den fazla Meis adası için 40 bin km'lik deniz yetki alanı talebini uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. NATO ve üçüncü ülkelerin alet edilmesi, sonu felaketle bitecek çabanın anlamasının ötesinde değildir. Sayın Miçotakis adalara turistik çıkarmalara yapıyor. Anlamak mümkün değil."

https://tr.sputniknews.com/20220609/cumhurbaskani-erdogan-ulkemizin-sinirlari-dibinde-teror-koridorlari-kurulmasina-izin-vermeyecegiz-1057187184.html

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