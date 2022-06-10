Moskova: Aralarında ABD ve Ukrayna'nın da bulunduğu hacker grubu siber saldırı girişiminde bulundu

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Moskova'dan yapılan açıklamada, Rusya'ya siber saldırı girişiminde bulunulduğu, 22 hacker grubu arasında ABD ve Ukrayna'dan da kişilerin olduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı militanların Severodonetsk'teki Azot fabrikasında yüzlerce sivili alıkoyduğunu ve kimyasal madde ile dolu kazanlara patlayıcı döşediklerini bildirdi.
06:41 10.06.2022
Bolsonaro, Biden'a Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için işbirliğine hazır olduğunu söyledi
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amerika Kıtası Zirvesi marjında Başkan Joe Biden'a, Brezilya'nın Ukrayna ihtilafını çözmeye çalışmak için ABD ile ortak çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
19 Mayıs'ta Brezilya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Ronaldo Costa Filho, küresel gıda güvensizliği konularına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı tek taraflı yaptırımların piyasaların işleyişi üzerinde ikincil bir etkisi olduğunun inkar edilemez olduğunu söylemişti.
06:38 10.06.2022
Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya ağır silah tedarik etmeye hazır olduğunu yineledi
Cumhurbaşkanlığı basın servisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya ağır silah tedarik etmeye hazır olduğunu yineledi.
Macron Perşembe günü geç saatlerde Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı ve ona Ukrayna'nın teknik, siyasi ve finansal desteğin yanı sıra insani yardım ihtiyaçlarını sordu.
Basın servisi yaptığı açıklamada, "[Macron] Fransa'nın ağır silahlar da dahil olmak üzere bu ihtiyaçları karşılamak için seferber olmaya devam ettiğini söyledi" denildi.
06:37 10.06.2022
Moskova, Rusya'ya ABD ve Ukrayna'dan 22 hacker grubu da dahil olmak üzerek siber saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
06:31 10.06.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Militanlar Severodonetsk’teki Azot fabrikasında yüzlerce sivili tutuyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların Severodonetsk'teki Azot fabrikasında yüzlerce sivili alıkoyduğunu ve kimyasal madde ile dolu kazanlara patlayıcı döşediklerini bildirdi.
“Mevcut güvenilir bilgilere göre Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Severodonetsk Azot fabrikasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanları, yüzlerce kent sakinini ve işletmenin çalışanlarını fabrikanın yeraltı tesislerinde zorla tutuyor” diyen Mizintsev, militanların ayrıca geri çekilirken patlatmak üzere kimyasallarla dolu kazanlara patlayıcı döşediklerini de aktardı.
‘Ukraynalı aşırı milliyetçiler Avdeyevka’daki kimya fabrikasında zehirli madde içeren kazanlara patlayıcı yerleştirdi’
Mizintsev, “Avdeyevka’daki kok kimya fabrikasında Ukraynalı aşırı milliyetçiler, Rus ordu birlikleri yaklaştıklarında patlatmayı ve oluşacak zehirli bulutla birlikleri yavaşlatmayı düşündükleri zehirli madde dolu varillere patlayıcı döşedi. Ukrayna tarafı, Rusya Silahlı Kuvvetlerini kimyasal silah kullanmakla suçlamak için bunu kullanılmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı askerlerin Kramatorsk’taki Konditsioner fabrikasında da mevzilendiklerine dikkat çeken Mizintsev, fabrika sahasında topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinin konuşlandırdığını, içerideki mekanlarda ise fabrika çalışanlarını zorla tuttuklarını dile getirdi.
‘Ukraynalı askerler Zmiyevskaya Termik Santralini bombalayıp Rusya’yı suçlamak istiyor’
Ukrayna’daki aşırı milliyetçilerin provokasyon hazırlığında olduklarını ve topçu silahları ile Zmiyevskaya Termik Santralini bombalamak ve suçu Rus askerlere atmak istediklerini aktardı.
Rus komutan, termik santral tesislerinin bombardıman sonucu yıkılması durumunda Harkov, Poltava ve Sumi bölgelerindeki halkın ile yüzlerce yaşam destek tesisinin elektriksiz kalacağı konusunda uyardı.