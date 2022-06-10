Moskova: Aralarında ABD ve Ukrayna'nın da bulunduğu hacker grubu siber saldırı girişiminde bulundu

Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya ağır silah tedarik etmeye hazır olduğunu yineledi

Cumhurbaşkanlığı basın servisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya ağır silah tedarik etmeye hazır olduğunu yineledi.

Macron Perşembe günü geç saatlerde Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı ve ona Ukrayna'nın teknik, siyasi ve finansal desteğin yanı sıra insani yardım ihtiyaçlarını sordu.

Basın servisi yaptığı açıklamada, "[Macron] Fransa'nın ağır silahlar da dahil olmak üzere bu ihtiyaçları karşılamak için seferber olmaya devam ettiğini söyledi" denildi.