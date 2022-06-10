https://tr.sputniknews.com/20220610/musk-ingiliz-politikacidan-rusca-ozur-diledi-1057258317.html

Musk, İngiliz politikacıdan Rusça özür diledi

Musk, İngiliz politikacıdan Rusça özür diledi

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabı ‘Rusya’yla bağlantılı’ olarak etiketlenen eski İngiliz parlamenter George Galloway’den Rusça özür diledi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T23:11+0300

2022-06-10T23:11+0300

2022-06-10T23:11+0300

ukrayna krizi

george galloway

elon musk

twitter

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İngiliz politikacı ve eski parlamenter George Galloway, geçen nisan ayında, hesabını ‘Rusya’yla bağlantılı’ şeklinde etiketleyen Twitter’e karşı dava açabileceğini duyurdu. Galloway, Rus devletine bağlı bir medya olmadığını ve Rus medyası için çalışmadığını belirtti.İngiliz politikacı, son paylaşımlarından birinde, hesabındaki “Rus bağlantılı medya” etiketinin “yanlış” olduğunu yazdı.Twitter’i satın alan Musk, Galloway’den Rusça özür dileyerek, “Prosti tovariş” (Affet yoldaş) diye yazdı.

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george galloway, elon musk, twitter