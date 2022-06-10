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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/musk-ingiliz-politikacidan-rusca-ozur-diledi-1057258317.html
Musk, İngiliz politikacıdan Rusça özür diledi
Musk, İngiliz politikacıdan Rusça özür diledi
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabı ‘Rusya’yla bağlantılı’ olarak etiketlenen eski İngiliz parlamenter George Galloway’den Rusça özür diledi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:11+0300
2022-06-10T23:11+0300
ukrayna krizi
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İngiliz politikacı ve eski parlamenter George Galloway, geçen nisan ayında, hesabını ‘Rusya’yla bağlantılı’ şeklinde etiketleyen Twitter’e karşı dava açabileceğini duyurdu. Galloway, Rus devletine bağlı bir medya olmadığını ve Rus medyası için çalışmadığını belirtti.İngiliz politikacı, son paylaşımlarından birinde, hesabındaki “Rus bağlantılı medya” etiketinin “yanlış” olduğunu yazdı.Twitter’i satın alan Musk, Galloway’den Rusça özür dileyerek, “Prosti tovariş” (Affet yoldaş) diye yazdı.
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george galloway, elon musk, twitter

Musk, İngiliz politikacıdan Rusça özür diledi

23:11 10.06.2022
© AAElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabı ‘Rusya’yla bağlantılı’ olarak etiketlenen eski İngiliz parlamenter George Galloway’den Rusça özür diledi.
İngiliz politikacı ve eski parlamenter George Galloway, geçen nisan ayında, hesabını ‘Rusya’yla bağlantılı’ şeklinde etiketleyen Twitter’e karşı dava açabileceğini duyurdu. Galloway, Rus devletine bağlı bir medya olmadığını ve Rus medyası için çalışmadığını belirtti.
İngiliz politikacı, son paylaşımlarından birinde, hesabındaki “Rus bağlantılı medya” etiketinin “yanlış” olduğunu yazdı.
Twitter’i satın alan Musk, Galloway’den Rusça özür dileyerek, “Prosti tovariş” (Affet yoldaş) diye yazdı.
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