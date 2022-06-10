https://tr.sputniknews.com/20220610/peru-merkez-bankasindan-11-faiz-artisi-1057241503.html

Peru Merkez Bankası'ndan 11. faiz artışı

Peru Merkez Bankası'ndan 11. faiz artışı

Peru Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 5.50 seviyesine çıkardı. Banka böylelikle birbirini izleyen 11. ayda da faiz artışı kararı almış... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T15:22+0300

2022-06-10T15:22+0300

2022-06-10T15:28+0300

ekonomi

peru

merkez bankası

faiz

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Peru'da sıkılaşma döngüsü devam ediyor.Peru Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 5.50 seviyesine çıkardı. BloombergHT'nin aktardığına göre son faiz artışıyla ülkede sıkılaşma döngüsü 11. aya çıktı.Faizin geldiği seviye 2009 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.Ülkede özellikle gübre krizi enflasyonist baskı yaratan bir unsur haline gelmişti. Mayıs ayında Peru'da tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.1 yükseldi. Bu oran 1998'den bu yana yaşanan en hızlı enflasyona işaret etmişti.

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peru, merkez bankası, faiz