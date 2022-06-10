https://tr.sputniknews.com/20220610/piknik-alaninda-yer-kapma-kavgasi-cikti-tas-sopa-ve-kemer-kullanildi-1057246186.html
Piknik alanında yer kapma kavgası çıktı: Taş, sopa ve kemer kullanıldı
Piknik alanında yer kapma kavgası çıktı: Taş, sopa ve kemer kullanıldı
Şanlıurfa’da piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle kavga çıktı. Olaya polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T16:47+0300
2022-06-10T16:47+0300
2022-06-10T16:47+0300
türkiye
şanlıurfa
kavga
piknik
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Şanlıurfa’da önceki Pazar günü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı GAP Vadisinde piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kemerlerin de kullanıldığı kavga caddeye taştı. Kavga eden tarafları görenler kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Kadınların çığlıkları arasında trafiğe aldırış etmeden kavga eden taraflar, trafiğin aksamasına neden oldu. Kavga, araya girenler tarafından kısa sürede sonlandırılırken olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri gözaltına alarak emniyete götürdü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/sefo-konserinde-bicakli-kavga-4-yarali-1057239444.html
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Piknik alanında yer kapma kavgası çıktı: Taş, sopa ve kemer kullanıldı
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Şanlıurfa’da piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle kavga çıktı. Olaya polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa’da önceki Pazar günü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı GAP Vadisinde piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kemerlerin de kullanıldığı kavga caddeye taştı.
Kavga eden tarafları görenler kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Kadınların çığlıkları arasında trafiğe aldırış etmeden kavga eden taraflar, trafiğin aksamasına neden oldu.
Kavga, araya girenler tarafından kısa sürede sonlandırılırken olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri gözaltına alarak emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.