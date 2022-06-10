https://tr.sputniknews.com/20220610/piknik-alaninda-yer-kapma-kavgasi-cikti-tas-sopa-ve-kemer-kullanildi-1057246186.html

Piknik alanında yer kapma kavgası çıktı: Taş, sopa ve kemer kullanıldı

Piknik alanında yer kapma kavgası çıktı: Taş, sopa ve kemer kullanıldı

Şanlıurfa’da piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle kavga çıktı. Olaya polis müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T16:47+0300

2022-06-10T16:47+0300

2022-06-10T16:47+0300

türkiye

şanlıurfa

kavga

piknik

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Şanlıurfa’da önceki Pazar günü Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı GAP Vadisinde piknik yapan iki aile arasında yer kapma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kemerlerin de kullanıldığı kavga caddeye taştı. Kavga eden tarafları görenler kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Kadınların çığlıkları arasında trafiğe aldırış etmeden kavga eden taraflar, trafiğin aksamasına neden oldu. Kavga, araya girenler tarafından kısa sürede sonlandırılırken olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri gözaltına alarak emniyete götürdü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220610/sefo-konserinde-bicakli-kavga-4-yarali-1057239444.html

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şanlıurfa, kavga, piknik