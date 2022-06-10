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Rus Dışişleri: İsrail’in Şam Havalimanı'na saldırısını şiddetle kınıyoruz
Rus Dışişleri: İsrail’in Şam Havalimanı'na saldırısını şiddetle kınıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-10T22:31+0300
dünya
mariya zaharova
rusya
israil
filistin
şam
suriye
saldırı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, İsrail Hava Kuvvetleri’nin 10 Haziran günü Şam Uluslararası Havalimanı’na saldırdığı belirtilirken, “İsrail’in, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek Suriye topraklarına devam eden saldırılarının kabul edilemez olduğunu bir kez daha kaydetmek zorundayız. İsrail’in, Suriye’nin kritik sivil altyapısına yönelik kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.İsrail’in bu eylemlerinin sorumsuzca olduğunu ve uluslararası ulaşım için riskler oluşturduğunu ve sivillerin yaşamını tehlikeye attığını kaydeden Zaharova, bu uygulamalara son verilmesini talep etti.
https://tr.sputniknews.com/20220610/hizbullah-lideri-nasrallahtan-yunanistana-tepki-israil-icin-gaz-arayan-gemini-derhal-cek-1057214969.html
rusya
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mariya zaharova, rusya, israil, filistin, şam, suriye, saldırı

Rus Dışişleri: İsrail’in Şam Havalimanı'na saldırısını şiddetle kınıyoruz

22:31 10.06.2022
© Sputnik / Nina Zotina / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© Sputnik / Nina Zotina
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’na düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, İsrail Hava Kuvvetleri’nin 10 Haziran günü Şam Uluslararası Havalimanı’na saldırdığı belirtilirken, “İsrail’in, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek Suriye topraklarına devam eden saldırılarının kabul edilemez olduğunu bir kez daha kaydetmek zorundayız. İsrail’in, Suriye’nin kritik sivil altyapısına yönelik kışkırtıcı saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.
İsrail’in bu eylemlerinin sorumsuzca olduğunu ve uluslararası ulaşım için riskler oluşturduğunu ve sivillerin yaşamını tehlikeye attığını kaydeden Zaharova, bu uygulamalara son verilmesini talep etti.
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