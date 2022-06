https://tr.sputniknews.com/20220610/rusyaya-karsi-cadi-avinin-hedefindeki-schroder-spdden-atilsam-bile-her-zaman-sosyal-demokratim-1057255318.html

Rusya'ya karşı cadı avının hedefindeki Schröder: SPD'den atılsam bile her zaman Sosyal Demokratım

Rusya'ya karşı cadı avının hedefindeki Schröder: SPD'den atılsam bile her zaman Sosyal Demokratım

Almanya'nın Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin mimarı olarak Rusya'ya yönelik cadı avından nasibini alan Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakan... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

AB'nin Rusya yaptırımlarına dahil edilme tehdidi karşısında Rusya devletinin enerji şirketi Rosneft'in Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, 1999-2004'de liderliğini yaptığı SPD'den kovulsa bile siyasi tavrının ve oy tercihinin değişmeyeceğini söyledi. Partiden atılmasını talep eden 18 şikayet görüşülecekSPD'nin Schröder'in seçim bölgesi olan Hannover'deki şubesi, eski şansölyenin Rusya ile bağları nedeniyle partiden atılmasını talep eden 18 şikayetle ilgili 22 Haziran'da toplantı düzenleyecek. Bu konu hakkında ilk kez konuşan Schröder (78), iktidardaki SPD'nin yeni liderliğiyle arasındaki anlaşmazlığa rağmen "Ben bir Sosyal Demokratım ve öyle kalacağım. Siyasi hayatım boyunca SPD'den başkasına oy vermedim. Bu, gelecekte de böyle devam edecek" dedi.Moskova ile ilişkiyi kesmeyi ve özür dilemeyi reddettiRusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik özel operasyonunun başlaması sonrası Moskova ile ilişkilerini kesmesine ve özür dilemesine yönelik çağrıları reddeden eski şansölye, The New York Times'a demecinde nedamet getirmeyeceğini söyleyip "Mea culpa yapan türden bir insan değilim" demişti. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun AB'nin Rusya yaptırımları listesine dahil edilmesini sağlayacak karar kabul etmesi üzerine Rosneft ve Gazprom'la iş ilişkisini kesmişti. 'Atılmadan istifa et' çağrısı22 Haziran'da Hannover'de yapılacak SPD toplantısına katılmayacak ya da temsilci göndermeyecek olan Schröder'e parti liderliği mesafe koyarken, partinin bazı önde gelenleri kendiliğinden SPD'den istifa etmesi çağrısı yaptı.

