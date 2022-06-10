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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/rusyaya-karsi-cadi-avinin-hedefindeki-schroder-spdden-atilsam-bile-her-zaman-sosyal-demokratim-1057255318.html
Rusya'ya karşı cadı avının hedefindeki Schröder: SPD'den atılsam bile her zaman Sosyal Demokratım
Rusya'ya karşı cadı avının hedefindeki Schröder: SPD'den atılsam bile her zaman Sosyal Demokratım
Almanya'nın Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin mimarı olarak Rusya'ya yönelik cadı avından nasibini alan Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakan... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T21:18+0300
2022-06-10T21:26+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
gerhard schröder
sosyal demokrat parti (spd)
kovulma
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AB'nin Rusya yaptırımlarına dahil edilme tehdidi karşısında Rusya devletinin enerji şirketi Rosneft'in Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, 1999-2004'de liderliğini yaptığı SPD'den kovulsa bile siyasi tavrının ve oy tercihinin değişmeyeceğini söyledi. Partiden atılmasını talep eden 18 şikayet görüşülecekSPD'nin Schröder'in seçim bölgesi olan Hannover'deki şubesi, eski şansölyenin Rusya ile bağları nedeniyle partiden atılmasını talep eden 18 şikayetle ilgili 22 Haziran'da toplantı düzenleyecek. Bu konu hakkında ilk kez konuşan Schröder (78), iktidardaki SPD'nin yeni liderliğiyle arasındaki anlaşmazlığa rağmen "Ben bir Sosyal Demokratım ve öyle kalacağım. Siyasi hayatım boyunca SPD'den başkasına oy vermedim. Bu, gelecekte de böyle devam edecek" dedi.Moskova ile ilişkiyi kesmeyi ve özür dilemeyi reddettiRusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik özel operasyonunun başlaması sonrası Moskova ile ilişkilerini kesmesine ve özür dilemesine yönelik çağrıları reddeden eski şansölye, The New York Times'a demecinde nedamet getirmeyeceğini söyleyip "Mea culpa yapan türden bir insan değilim" demişti. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun AB'nin Rusya yaptırımları listesine dahil edilmesini sağlayacak karar kabul etmesi üzerine Rosneft ve Gazprom'la iş ilişkisini kesmişti. 'Atılmadan istifa et' çağrısı22 Haziran'da Hannover'de yapılacak SPD toplantısına katılmayacak ya da temsilci göndermeyecek olan Schröder'e parti liderliği mesafe koyarken, partinin bazı önde gelenleri kendiliğinden SPD'den istifa etmesi çağrısı yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220518/rusya-ile-isbirligi-yanlisi-schrodere-hem-alman-hukumeti-hem-de-avrupa-parlamentosundan-yaptirim-1056485231.html
https://tr.sputniknews.com/20220520/avrupanin-rusya-yaptirimlari-menzile-giren-schroder-rosneft-denetleme-kurulu-baskanligini-birakti-1056537331.html
https://tr.sputniknews.com/20220523/schroderin-ardindan-eski-avusturya-disisleri-bakani-da-rosneftteki-gorevinden-istifa-etti-1056593695.html
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almanya, rusya, gerhard schröder, sosyal demokrat parti (spd), kovulma

Rusya'ya karşı cadı avının hedefindeki Schröder: SPD'den atılsam bile her zaman Sosyal Demokratım

21:18 10.06.2022 (güncellendi: 21:26 10.06.2022)
© AAAlmanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder
Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Almanya'nın Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin mimarı olarak Rusya'ya yönelik cadı avından nasibini alan Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakan Gerhard Schröder, Alman meclisine bağlı çalışma ofisinin elinden alınması sonrası partiden atılması konusunda düzenlenecek toplantıya dair meydan okuyan tonda konuştu.
AB'nin Rusya yaptırımlarına dahil edilme tehdidi karşısında Rusya devletinin enerji şirketi Rosneft'in Yönetim Kurulu Başkanlığını bırakan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, 1999-2004'de liderliğini yaptığı SPD'den kovulsa bile siyasi tavrının ve oy tercihinin değişmeyeceğini söyledi.

Partiden atılmasını talep eden 18 şikayet görüşülecek

SPD'nin Schröder'in seçim bölgesi olan Hannover'deki şubesi, eski şansölyenin Rusya ile bağları nedeniyle partiden atılmasını talep eden 18 şikayetle ilgili 22 Haziran'da toplantı düzenleyecek. Bu konu hakkında ilk kez konuşan Schröder (78), iktidardaki SPD'nin yeni liderliğiyle arasındaki anlaşmazlığa rağmen "Ben bir Sosyal Demokratım ve öyle kalacağım. Siyasi hayatım boyunca SPD'den başkasına oy vermedim. Bu, gelecekte de böyle devam edecek" dedi.
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
Ukrayna krizi
Rusya ile işbirliği yanlısı Schröder'e hem Alman hükümeti hem de Avrupa Parlamentosu'ndan yaptırım
18 Mayıs, 22:13

Moskova ile ilişkiyi kesmeyi ve özür dilemeyi reddetti

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik özel operasyonunun başlaması sonrası Moskova ile ilişkilerini kesmesine ve özür dilemesine yönelik çağrıları reddeden eski şansölye, The New York Times'a demecinde nedamet getirmeyeceğini söyleyip "Mea culpa yapan türden bir insan değilim" demişti. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun AB'nin Rusya yaptırımları listesine dahil edilmesini sağlayacak karar kabul etmesi üzerine Rosneft ve Gazprom'la iş ilişkisini kesmişti.
Gerhard Schröder - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
Ukrayna krizi
Avrupa'nın Rusya yaptırımları menzile giren Schröder, Rosneft Yönetim Kurulu Başkanlığını bıraktı
20 Mayıs, 14:18

'Atılmadan istifa et' çağrısı

22 Haziran'da Hannover'de yapılacak SPD toplantısına katılmayacak ya da temsilci göndermeyecek olan Schröder'e parti liderliği mesafe koyarken, partinin bazı önde gelenleri kendiliğinden SPD'den istifa etmesi çağrısı yaptı.
Karin Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
Ukrayna krizi
Schröder'in ardından eski Avusturya Dışişleri Bakanı da Rosneft'teki görevinden istifa etti
23 Mayıs, 13:21
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