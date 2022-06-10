https://tr.sputniknews.com/20220610/sahilde-balik-tutan-savciyi-yalinin-camindan-silahla-vuran-zanli-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1057233464.html

Sahilde balık tutan savcıyı, yalının camından silahla vuran zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sahilde balık tutan savcıyı, yalının camından silahla vuran zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Üsküdar'da balık tutan bir savcı silahla yaralandı. Feci olayda, Kocaeli'de görev yapan savcıyı balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T12:50+0300

2022-06-10T12:50+0300

2022-06-10T12:51+0300

türkiye

savcı

üsküdar

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29 Mayıs'ta Üsküdar'da balık tutan savcı H.C, başına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralandı. Savcı H.C, tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.AA'da yer alan habere göre çalışmalarda, ateş eden kişinin olay yeri yakınındaki yalıda yaşayan şüpheli Burak M. olduğunu belirleyen ekipler, zanlının yalının camından ateş ettiğini tespit etti.Bunun üzerine gözaltına alınan Burak M., Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.Savcılık itiraz etti, mahkeme yakalama kararı çıkardıŞüpheli Burak M.'nin serbest bırakılması üzerine, savcılık karara itiraz etti. İtirazında, şüphelinin suçlamayı kabul ettiğine yer verilerek atış yapılan mesafenin yakın olduğunu ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla husumet yaşadığı anlatıldı.Tutuklama talebinin hakimlik tarafından reddedildiğini belirten savcılık itirazında, mevcut delil durumu dolayısıyla "basit yaralama" suçundan Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme, şüpheli Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

türkiye

üsküdar

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savcı, üsküdar