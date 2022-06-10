https://tr.sputniknews.com/20220610/sahilde-balik-tutan-savciyi-yalinin-camindan-silahla-vuran-zanli-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1057233464.html
Sahilde balık tutan savcıyı, yalının camından silahla vuran zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sahilde balık tutan savcıyı, yalının camından silahla vuran zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İstanbul Üsküdar'da balık tutan bir savcı silahla yaralandı. Feci olayda, Kocaeli'de görev yapan savcıyı balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:50+0300
2022-06-10T12:50+0300
2022-06-10T12:51+0300
türkiye
savcı
üsküdar
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29 Mayıs'ta Üsküdar'da balık tutan savcı H.C, başına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralandı. Savcı H.C, tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.AA'da yer alan habere göre çalışmalarda, ateş eden kişinin olay yeri yakınındaki yalıda yaşayan şüpheli Burak M. olduğunu belirleyen ekipler, zanlının yalının camından ateş ettiğini tespit etti.Bunun üzerine gözaltına alınan Burak M., Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.Savcılık itiraz etti, mahkeme yakalama kararı çıkardıŞüpheli Burak M.'nin serbest bırakılması üzerine, savcılık karara itiraz etti. İtirazında, şüphelinin suçlamayı kabul ettiğine yer verilerek atış yapılan mesafenin yakın olduğunu ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla husumet yaşadığı anlatıldı.Tutuklama talebinin hakimlik tarafından reddedildiğini belirten savcılık itirazında, mevcut delil durumu dolayısıyla "basit yaralama" suçundan Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme, şüpheli Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
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savcı, üsküdar
Sahilde balık tutan savcıyı, yalının camından silahla vuran zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı
12:50 10.06.2022 (güncellendi: 12:51 10.06.2022) Abone ol
İstanbul Üsküdar'da balık tutan bir savcı silahla yaralandı. Feci olayda, Kocaeli'de görev yapan savcıyı balık tutarken silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
29 Mayıs'ta Üsküdar'da balık tutan savcı H.C, başına isabet eden tüfek saçmasıyla yaralandı. Savcı H.C, tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
AA'da yer alan habere göre çalışmalarda, ateş eden kişinin olay yeri yakınındaki yalıda yaşayan şüpheli Burak M. olduğunu belirleyen ekipler, zanlının yalının camından ateş ettiğini tespit etti.
Bunun üzerine gözaltına alınan Burak M., Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
Savcılık itiraz etti, mahkeme yakalama kararı çıkardı
Şüpheli Burak M.'nin serbest bırakılması üzerine, savcılık karara itiraz etti. İtirazında, şüphelinin suçlamayı kabul ettiğine yer verilerek atış yapılan mesafenin yakın olduğunu ve şüphelinin daha önce de bölgede balık tutanlarla husumet yaşadığı anlatıldı.
Tutuklama talebinin hakimlik tarafından reddedildiğini belirten savcılık itirazında, mevcut delil durumu dolayısıyla "basit yaralama" suçundan Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme, şüpheli Burak M. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.