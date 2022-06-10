https://tr.sputniknews.com/20220610/sinir-disi-edilecek-172-afganistan-uyruklu-kirklarelinden-gonderildi-1057251262.html

Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T18:33+0300

2022-06-10T18:33+0300

2022-06-10T18:33+0300

türkiye

göçmen krizi

afgan sığınmacı

türkiye

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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 172 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülecek.Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden mayıs aşından itibaren 682 düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220610/221-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1057218979.html

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göçmen krizi, afgan sığınmacı, türkiye