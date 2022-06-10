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Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T18:33+0300
2022-06-10T18:33+0300
türkiye
göçmen krizi
afgan sığınmacı
türkiye
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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 172 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülecek.Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden mayıs aşından itibaren 682 düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220610/221-afgan-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1057218979.html
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göçmen krizi, afgan sığınmacı, türkiye

Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

18:33 10.06.2022
© AAGöç İdaresi Genel Müdürlüğü
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 172 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülecek.
Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden mayıs aşından itibaren 682 düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
TÜRKİYE
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
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