https://tr.sputniknews.com/20220610/sirketten-calisanlarina-gunde-30-dakika-masturbasyon-molasi-izni-daha-az-stres-daha-cok-verim-1057248407.html

Şirketten çalışanlara günde 30 dakika mastürbasyon molası izni: 'Daha az stres, daha çok verim'

Şirketten çalışanlara günde 30 dakika mastürbasyon molası izni: 'Daha az stres, daha çok verim'

Çalışma hayatında mesai saatleri içerisinde çalışanlara kahve, sigara ve hatta banyo molası uygulamalarına sıklıkla rastlanıyor. Ancak İspanya merkezli bir... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T17:25+0300

2022-06-10T17:25+0300

2022-06-10T17:26+0300

yaşam

ispanya

barselona

mastürbasyon

çalışma

ofis

mola

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Barselona merkezli yetişkin film şirketi Erika Lust Films'in İsveçli kurucusu Erika Lust, çalışanlarına mesai saatleri içerisinde günde 30 dakika mastürbasyon molası izni veriyor.Mastürbasyonun normalleştirilmesini hedeflediklerini belirten Erika Lust, bu amaçla Barselona'daki merkez ofislerine mahremiyet sağlanabilmesi için 'mastürbasyon istasyonu' dahi kurmuş.'Çalışanlarına değer verdiği için' bu yeni uygulamayı başlattığını söyleyen kadın girişimci, çalışanları daha az stresli olduğunda daha çok verimli çalıştıklarını vurguluyor.Yeni uygulamadan çalışanlar da oldukça memnun. Şirket çalışanlarına göre mastürbasyon molaları işyerinde 'daha az saldırganlık' ve 'daha fazla üretkenlik' ile çalışma imkanı sağlıyor.Şirketin bu girişimine seks oyuncağı üreten markalar kayıtsız kalmadı. Uygulamayı desteklemeyi amaçlayan pek çok marka, ofise mastürbasyon amaçlı oyuncaklar temin etti.

ispanya

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ispanya, barselona, mastürbasyon, çalışma, ofis, mola