https://tr.sputniknews.com/20220610/sirketten-calisanlarina-gunde-30-dakika-masturbasyon-molasi-izni-daha-az-stres-daha-cok-verim-1057248407.html
Şirketten çalışanlara günde 30 dakika mastürbasyon molası izni: 'Daha az stres, daha çok verim'
Şirketten çalışanlara günde 30 dakika mastürbasyon molası izni: 'Daha az stres, daha çok verim'
Çalışma hayatında mesai saatleri içerisinde çalışanlara kahve, sigara ve hatta banyo molası uygulamalarına sıklıkla rastlanıyor. Ancak İspanya merkezli bir... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T17:25+0300
2022-06-10T17:25+0300
2022-06-10T17:26+0300
yaşam
ispanya
barselona
mastürbasyon
çalışma
ofis
mola
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1043631972_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_b3cf06860291ba2c23f2d8ee91959045.jpg
Barselona merkezli yetişkin film şirketi Erika Lust Films'in İsveçli kurucusu Erika Lust, çalışanlarına mesai saatleri içerisinde günde 30 dakika mastürbasyon molası izni veriyor.Mastürbasyonun normalleştirilmesini hedeflediklerini belirten Erika Lust, bu amaçla Barselona'daki merkez ofislerine mahremiyet sağlanabilmesi için 'mastürbasyon istasyonu' dahi kurmuş.'Çalışanlarına değer verdiği için' bu yeni uygulamayı başlattığını söyleyen kadın girişimci, çalışanları daha az stresli olduğunda daha çok verimli çalıştıklarını vurguluyor.Yeni uygulamadan çalışanlar da oldukça memnun. Şirket çalışanlarına göre mastürbasyon molaları işyerinde 'daha az saldırganlık' ve 'daha fazla üretkenlik' ile çalışma imkanı sağlıyor.Şirketin bu girişimine seks oyuncağı üreten markalar kayıtsız kalmadı. Uygulamayı desteklemeyi amaçlayan pek çok marka, ofise mastürbasyon amaçlı oyuncaklar temin etti.
ispanya
barselona
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1043631972_102:0:1698:1197_1920x0_80_0_0_99440a87650ad425dcdb86b7c0b599ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, barselona, mastürbasyon, çalışma, ofis, mola
Şirketten çalışanlara günde 30 dakika mastürbasyon molası izni: 'Daha az stres, daha çok verim'
17:25 10.06.2022 (güncellendi: 17:26 10.06.2022) Abone ol
Çalışma hayatında mesai saatleri içerisinde çalışanlara kahve, sigara ve hatta banyo molası uygulamalarına sıklıkla rastlanıyor. Ancak İspanya merkezli bir şirket, yeni bir uygulama başlattı: Mastürbasyon molası.
Barselona merkezli yetişkin film şirketi Erika Lust Films'in İsveçli kurucusu Erika Lust, çalışanlarına mesai saatleri içerisinde günde 30 dakika mastürbasyon molası izni veriyor.
Mastürbasyonun normalleştirilmesini hedeflediklerini belirten Erika Lust, bu amaçla Barselona'daki merkez ofislerine mahremiyet sağlanabilmesi için 'mastürbasyon istasyonu' dahi kurmuş.
'Çalışanlarına değer verdiği için' bu yeni uygulamayı başlattığını söyleyen kadın girişimci, çalışanları daha az stresli olduğunda daha çok verimli çalıştıklarını vurguluyor.
Yeni uygulamadan çalışanlar da oldukça memnun. Şirket çalışanlarına göre mastürbasyon molaları işyerinde 'daha az saldırganlık' ve 'daha fazla üretkenlik' ile çalışma imkanı sağlıyor.
Şirketin bu girişimine seks oyuncağı üreten markalar kayıtsız kalmadı. Uygulamayı desteklemeyi amaçlayan pek çok marka, ofise mastürbasyon amaçlı oyuncaklar temin etti.