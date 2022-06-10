https://tr.sputniknews.com/20220610/survivor-adem-kilicci-delil-yetersizliginden-beraat-etti-1057258630.html
Survivor Adem Kılıçcı, delil yetersizliğinden beraat etti
Survivor Adem Kılıçcı, delil yetersizliğinden beraat etti
Survivor yarışmacısı milli boksör Adem Kılıçcı, Beşiktaş'ta üç yıl önce bir gece kulübünde müşteri olan polisin kafasında cam şişe kırdığı iddiasıyla... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:16+0300
2022-06-10T23:16+0300
2022-06-10T23:16+0300
türkiye
beşiktaş
adem kılıçcı
survivor
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık üç sene önce bir gece kulübünde müşteri olan polisin kafasında cam şişe kırdığı iddiasıyla yargılanan aralarında Survivor yarışmacısı milli boksör Adem Kılıçcı'nın da bulunduğu 5 sanık hakkında karar çıktı.DHA'da yer alan habere göre; Mahkeme, Adem Kılıçcı'nın beraatine, diğer üç sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi. Bir sanık ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Adem Kılıçcı hakkında atılı suçu işlediği hususunda cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından beraatine karar verdi. Diğer sanıklar Metin Sinanoğlu, Fikri Can Saral ve Mehmet Aziz Saral hakkında ise "Silahla kasten yaralama" suçundan dava açılmışsa da dosyadaki bilirkişi raporuna göre sanıkların silahtan sayılan cisim kullanmadıkları, dolayısıyla "Kasten yaralama" suçunun oluştuğu, tarafların bu konuda uzlaşma sağladıkları belirtilerek haklarındaki davanın düşürülmesine karar verildi. Sanık Burak Doğukan Seçgin ise meydana gelen olay sırasında şikayetçiye saldırarak kendisini diğer sanıklarla darp ettiği, ayrıca yerden kaldırdığı silahtan sayılan masayı ve masadan aldığı bir şişeyi şikayetçi Murad C.'ye fırlattığı gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Adem Kılıçcı'nın ve diğer sanıkların gittikleri gece kulübünde bir polisi dövdükleri iddiasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Duruşmada ifade veren Adem Kılıçcı, "Şikayetçi Murad C.yi tanımıyorum. Biz sanıklardan Fikri Saral'la tanışıyoruz, kendisinin kuzenine boks eğitimi veriyorum. Sporcuyum. İddianameyi görünce şaşırdım. Olay gecesi kavganın olduğu yerde tesadüfen bulunuyordum. Kavga anında da başlangıcından sonuna kadar yoktum. Bir kavga olduğunu gördüm ama kimseye kesinlikle vurmadım" demişti.Kılıçcı, "Ben ortamı sakinleştirmeye çalıştım. 20 yıl spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam. Aynı zamanda 2017 yılında öğretmenlik yaptım. Hakkımda yalan haberler yapıldı. Bu haberlerin ardından hem ben hem de ailem çok üzüldü. Devletimin polisine, memuruna kesinlikle vurmam. Ülkeme faydalı bir insan olduğumu düşünüyorum. Sırf tanınan bir insan olduğumdan dolayı beni suçladılar. Sadece olay yerinde olduğum için sanık durumuna düştüm" demişti.
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beşiktaş, adem kılıçcı, survivor, istanbul cumhuriyet başsavcılığı
Survivor Adem Kılıçcı, delil yetersizliğinden beraat etti
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Survivor yarışmacısı milli boksör Adem Kılıçcı, Beşiktaş'ta üç yıl önce bir gece kulübünde müşteri olan polisin kafasında cam şişe kırdığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık üç sene önce bir gece kulübünde müşteri olan polisin kafasında cam şişe kırdığı iddiasıyla yargılanan aralarında Survivor yarışmacısı milli boksör Adem Kılıçcı'nın da bulunduğu 5 sanık hakkında karar çıktı.
DHA'da yer alan habere göre; Mahkeme, Adem Kılıçcı'nın beraatine, diğer üç sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi. Bir sanık ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, sanık Adem Kılıçcı hakkında atılı suçu işlediği hususunda cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığından beraatine karar verdi.
Diğer sanıklar Metin Sinanoğlu, Fikri Can Saral ve Mehmet Aziz Saral hakkında ise "Silahla kasten yaralama" suçundan dava açılmışsa da dosyadaki bilirkişi raporuna göre sanıkların silahtan sayılan cisim kullanmadıkları, dolayısıyla "Kasten yaralama" suçunun oluştuğu, tarafların bu konuda uzlaşma sağladıkları belirtilerek haklarındaki davanın düşürülmesine karar verildi.
Sanık Burak Doğukan Seçgin ise meydana gelen olay sırasında şikayetçiye saldırarak kendisini diğer sanıklarla darp ettiği, ayrıca yerden kaldırdığı silahtan sayılan masayı ve masadan aldığı bir şişeyi şikayetçi Murad C.'ye fırlattığı gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Adem Kılıçcı'nın ve diğer sanıkların gittikleri gece kulübünde bir polisi dövdükleri iddiasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.
Duruşmada ifade veren Adem Kılıçcı, "Şikayetçi Murad C.yi tanımıyorum. Biz sanıklardan Fikri Saral'la tanışıyoruz, kendisinin kuzenine boks eğitimi veriyorum. Sporcuyum. İddianameyi görünce şaşırdım. Olay gecesi kavganın olduğu yerde tesadüfen bulunuyordum. Kavga anında da başlangıcından sonuna kadar yoktum. Bir kavga olduğunu gördüm ama kimseye kesinlikle vurmadım" demişti.
Kılıçcı, "Ben ortamı sakinleştirmeye çalıştım. 20 yıl spor yaptım. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında ödül almış birisiyim. Birisine vuracak olsam elime şişe alıp vurmam. Aynı zamanda 2017 yılında öğretmenlik yaptım. Hakkımda yalan haberler yapıldı. Bu haberlerin ardından hem ben hem de ailem çok üzüldü. Devletimin polisine, memuruna kesinlikle vurmam. Ülkeme faydalı bir insan olduğumu düşünüyorum. Sırf tanınan bir insan olduğumdan dolayı beni suçladılar. Sadece olay yerinde olduğum için sanık durumuna düştüm" demişti.