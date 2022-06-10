https://tr.sputniknews.com/20220610/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-32-yilda-2-milyon-hektar-alan-kaybedildi-1057253108.html

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 32 yılda 2 milyon hektar alan kaybedildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toprak koruma ve arazi kullanım kanununa işaret ederek, " Bu kanun çıkana kadar 32 yılda 2 milyon hektar alan maalesef... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T19:26+0300

2022-06-10T19:26+0300

2022-06-10T19:34+0300

politika

vahit kirişci

diyarbakır

ak parti

türkiye

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gelecekte Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı"nda, tarıma dair faaliyetlerin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.Tarımın aslında mevzuat açısından bir eksiğinin kalmadığını dile getiren Kirişci, 12 temel kanunun 20 yıllık AK Parti hükümeti döneminde gündeme geldiğini, şu anda bu kanunların icra edildiğini anlattı.Tarım ülkesi olan Türkiye'nin daha önce bir tarım kanununun olmadığına dikkati çeken Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:Konuşmasında yaş koza üreticilerine müjde veren Bakan Kirişci, "Diyarbakır'ın Kulp ilçemiz Türkiye'deki ipek böcekçiliği konusunda gerçekten aslan payını alıyor. Çok büyük bir faaliyeti var. Orada kurulmuş olan tesiste emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah 80 lira olan yaş kozayla ilgili desteklerimizi yüzde 100 artırarak 160 liraya çıkarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aynı şekilde koza tohumuyla ilgili olarak da 120 lira iken 240 lira kilogram başına desteği de sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Vali Su: Dünyada vazgeçilmeyecek tek sektör tarım'Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da dünyada vazgeçilmeyecek tek sektörün tarım olduğunu anlatarak, tarım sektörünün insanlığın başlangıcından itibaren başlayan ve kıyamete kadar devam edecek tek sektör olduğunu söyledi.Tarımın planlanması ve programlanmasının çok önemli olduğuna işaret eden Su, şöyle konuştu:Hisarcıklıoğlu: Diyarbakır dünya çapında öne çıkan, bir tarım ve gıda sanayi merkezi olacak'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da devam eden büyük sulama projeleri bittiğinde Diyarbakır'ın dünya çapında öne çıkan, bir tarım ve gıda sanayi merkezi olacağına inandığını söyledi.Silvan Barajı faaliyete geçtiğinde 2 milyon dönümlük bir alanın daha sulu tarıma açılabileceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, böylece pamuk, mısır, soya gibi önemli tarımsal sanayi ürünlerinin buradan çıkabileceğini aktardı.Tarımsal hasılada Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada, dünyada 10. sırada olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:Çalıştaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, akademisyenler, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

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vahit kirişci, diyarbakır, ak parti, türkiye