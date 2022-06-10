https://tr.sputniknews.com/20220610/tcmb-ticari-kredilere-uygulanan-zorunlu-karsilik-orani-artti-1057219377.html
Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranları yüzde 10'dan yüzde 20'ye çekildi
Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranları yüzde 10'dan yüzde 20'ye çekildi
Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20’ye yükseltildiğini... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T02:16+0300
2022-06-10T02:16+0300
2022-06-10T02:25+0300
merkez bankası
ekonomi
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Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltildi.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
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merkez bankası
Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranları yüzde 10'dan yüzde 20'ye çekildi
02:16 10.06.2022 (güncellendi: 02:25 10.06.2022) Abone ol
Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranının yüzde 20’ye yükseltildiğini duyurdu.
Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltildi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Para Politikası Kurulu 26 Mayıs 2022 tarihli duyurusunda değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.
24 Haziran’da devreye alınacak olan teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankalar, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edeceklerdir. Bu uygulama ile liralaşma stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. İlk tesis 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir.
Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir.