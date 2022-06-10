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https://tr.sputniknews.com/20220610/teksastaki-okul-saldirisindan-yaklasik-iki-hafta-sonra-ilkokula-girmeye-calisan-kisi-olduruldu-1057225608.html
Teksas'taki okul saldırısından yaklaşık iki hafta sonra: İlkokula girmeye çalışan kişi öldürüldü
Teksas'taki okul saldırısından yaklaşık iki hafta sonra: İlkokula girmeye çalışan kişi öldürüldü
ABD’nin Alabama eyaletinde bulunan bir ilkokula girmeye teşebbüs eden kişi polis tarafından öldürüldü. 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T09:51+0300
2022-06-10T09:51+0300
dünya
abd
silah
ilkokul
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ABD’nin Alabama eyaletindeki Walnut Park İlkokulu’na girmeye çalışan bir kişiye polis müdahale etti. Alabama Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra içerisinde en az 34 öğrencinin bulunduğu ilkokula girmek isteyen bir kişi ile polis arasında yaşanan arbede sonucu, şüpheli şahsın öldürüldüğü aktarıldı. Yetkililer olay esnasında şüpheli şahsın, polisin silahını almaya çalıştığını da belirtti. Etowah ilçesi Şerifi Jonathan Horton, olayda hiçbir çocuğun zarar görmediğini söyledi. Gadsden Şehri Okulları Müfettişi Tony Reddick, okulda ders döneminin bitmesine rağmen çocuklar için eğitim kamplarının düzenlediğini belirtti. İlçede, 'potansiyel davetsiz misafirleri' dışarıda tutmak için kapıların içeriden ve dışarıdan kilitli tutulduğu bir sistemin olduğunu ifade eden Reddick, “Şüpheli, okula doğru açılan en az 2 kapıyı açmaya çalıştı. Burası Gadsen. Küçük bir topluluk. Okulda böyle olayların yaşanabileceğini düşünmezsin” dedi. Okuldaki bir görevlinin olaya müdahale ettiğini ve hafif yaralı bir şekilde hastaneye sevk edildiğini de belirten Reddick, “Okul görevlisi tam olarak yapılması gerekeni yaptı. Şüpheli ile yüzleşti. Olay ne yazık ki şüphelinin ölümüyle bitti. Fakat bu, yaşanan tehdidi okuldan uzak tutmak içindi” açıklamasında bulundu. Alabama Emniyet Teşkilatı olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/abdde-okul-saldirisinda-hayatta-kalan-ogrenci-arkadasimin-kanini-uzerime-surup-sessiz-kaldim-1057178901.html
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abd, silah, ilkokul

Teksas'taki okul saldırısından yaklaşık iki hafta sonra: İlkokula girmeye çalışan kişi öldürüldü

09:51 10.06.2022
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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ABD’nin Alabama eyaletinde bulunan bir ilkokula girmeye teşebbüs eden kişi polis tarafından öldürüldü.
ABD’nin Alabama eyaletindeki Walnut Park İlkokulu’na girmeye çalışan bir kişiye polis müdahale etti.
Alabama Emniyet Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra içerisinde en az 34 öğrencinin bulunduğu ilkokula girmek isteyen bir kişi ile polis arasında yaşanan arbede sonucu, şüpheli şahsın öldürüldüğü aktarıldı. Yetkililer olay esnasında şüpheli şahsın, polisin silahını almaya çalıştığını da belirtti.
Etowah ilçesi Şerifi Jonathan Horton, olayda hiçbir çocuğun zarar görmediğini söyledi.
Gadsden Şehri Okulları Müfettişi Tony Reddick, okulda ders döneminin bitmesine rağmen çocuklar için eğitim kamplarının düzenlediğini belirtti.
İlçede, 'potansiyel davetsiz misafirleri' dışarıda tutmak için kapıların içeriden ve dışarıdan kilitli tutulduğu bir sistemin olduğunu ifade eden Reddick, “Şüpheli, okula doğru açılan en az 2 kapıyı açmaya çalıştı. Burası Gadsen. Küçük bir topluluk. Okulda böyle olayların yaşanabileceğini düşünmezsin” dedi.
Okuldaki bir görevlinin olaya müdahale ettiğini ve hafif yaralı bir şekilde hastaneye sevk edildiğini de belirten Reddick, “Okul görevlisi tam olarak yapılması gerekeni yaptı. Şüpheli ile yüzleşti. Olay ne yazık ki şüphelinin ölümüyle bitti. Fakat bu, yaşanan tehdidi okuldan uzak tutmak içindi” açıklamasında bulundu.
Alabama Emniyet Teşkilatı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Uvalde'deki okul saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
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