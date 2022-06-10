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TFF: Başkanlık için 9 aday başvurdu
TFF: Başkanlık için 9 aday başvurdu
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF başkanlığı için 9 kişinin adaylık dilekçesi verdiğini duyurdu 10.06.2022, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklama şöyle:"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:1. Ufuk AKÇEKAYA2. Ramazan ATAŞ3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ4. Gökhan KIZILTAN5. Sedat OLCA6. Hayati ÖZGÜL7. Ayhan SAĞALTICI8. Cemal TARANCI9. Hüseyin YANGIN"
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türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF: Başkanlık için 9 aday başvurdu

11:39 10.06.2022
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF başkanlığı için 9 kişinin adaylık dilekçesi verdiğini duyurdu
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran 2022 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi hükümleri kapsamında, 09 Haziran 2022 tarihinde sona erdi.
TFF Başkan Adaylığı için TFF Statünün 38. maddesinde belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler soyadı sırasına göre aşağıda belirtilmiştir:
1. Ufuk AKÇEKAYA
2. Ramazan ATAŞ
3. Mehmet BÜYÜKEKŞİ
4. Gökhan KIZILTAN
5. Sedat OLCA
6. Hayati ÖZGÜL
7. Ayhan SAĞALTICI
8. Cemal TARANCI
9. Hüseyin YANGIN"
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