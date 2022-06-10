https://tr.sputniknews.com/20220610/thy-ucaklari-safa-testlerinden-basariyla-gecti-1057258863.html

THY uçakları SAFA testlerinden başarıyla geçti

THY uçakları SAFA testlerinden başarıyla geçti

THY Genel Müdürü Ekşi, son bir yılda 36 ülkede şirket uçaklarına yabancı otoriteler tarafından yapılan 88 emniyet denetlemesinde neredeyse sıfıra yakın bulguya... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T23:23+0300

2022-06-10T23:23+0300

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türkiye

türk hava yolları (thy)

bilal ekşi

şirket

yabancı

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşlarınca THY uçaklarına yapılan "Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)" testlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.Son bir yılda 36 ülkede uçaklara yabancı otoriteler tarafından 88 SAFA denetlemesi yapıldığını belirten Ekşi, "Puanımız 0.079, neredeyse sıfır bulgu. Sizleri her zaman emniyet ve konforla uçaklarımızda misafir etmekten memnunuz" ifadelerini kullandı.

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türk hava yolları (thy), bilal ekşi, şirket, yabancı