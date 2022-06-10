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THY uçakları SAFA testlerinden başarıyla geçti
THY uçakları SAFA testlerinden başarıyla geçti
THY Genel Müdürü Ekşi, son bir yılda 36 ülkede şirket uçaklarına yabancı otoriteler tarafından yapılan 88 emniyet denetlemesinde neredeyse sıfıra yakın bulguya... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T23:23+0300
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türk hava yolları (thy)
bilal ekşi
şirket
yabancı
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşlarınca THY uçaklarına yapılan "Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)" testlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.Son bir yılda 36 ülkede uçaklara yabancı otoriteler tarafından 88 SAFA denetlemesi yapıldığını belirten Ekşi, "Puanımız 0.079, neredeyse sıfır bulgu. Sizleri her zaman emniyet ve konforla uçaklarımızda misafir etmekten memnunuz" ifadelerini kullandı.
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türk hava yolları (thy), bilal ekşi, şirket, yabancı

THY uçakları SAFA testlerinden başarıyla geçti

23:23 10.06.2022 (güncellendi: 23:26 10.06.2022)
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© AA
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THY Genel Müdürü Ekşi, son bir yılda 36 ülkede şirket uçaklarına yabancı otoriteler tarafından yapılan 88 emniyet denetlemesinde neredeyse sıfıra yakın bulguya ulaşıldığını bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşlarınca THY uçaklarına yapılan "Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)" testlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Son bir yılda 36 ülkede uçaklara yabancı otoriteler tarafından 88 SAFA denetlemesi yapıldığını belirten Ekşi, "Puanımız 0.079, neredeyse sıfır bulgu. Sizleri her zaman emniyet ve konforla uçaklarımızda misafir etmekten memnunuz" ifadelerini kullandı.
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