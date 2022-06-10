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Trafik kazasında tüfek ateş aldı: Sürücü hayatını kaybetti
Trafik kazasında tüfek ateş aldı: Sürücü hayatını kaybetti
Bolu’nun Mengen ilçesinde seyir halindeyken kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanında bulunan tüfeğin ateş alması neticesinde göğsünden vurularak hayatını... 10.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-10T12:25+0300
2022-06-10T12:25+0300
türkiye
bolu
mengen
silah
tüfek
trafik kazası
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Ağaç kesim işiyle uğraşan Serkan Gürel (33), babası Ramazan (67) ve amcası Hasan (71) ile birlikte Akçakoca Yaylası’na gittiği sırada kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmında bulunan tüfek ateş aldı.Kurşunun göğsüne geldiği sürücü Serkan Gürel’in kanlar içinde kaldığını gören babası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Gürel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gürel'in cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Alkollü oldukları iddia edilen baba Ramazan Gürel ve amca Hasan Gürel jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/bolu-daginda-zincirleme-kaza-1-olu-3-yarali-1057212206.html
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bolu, mengen, silah, tüfek, trafik kazası

Trafik kazasında tüfek ateş aldı: Sürücü hayatını kaybetti

12:25 10.06.2022
© İHA / FARUK ÇİDEMKaza yapan sürücüyü yanındaki tüfek öldürdü
Kaza yapan sürücüyü yanındaki tüfek öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu’nun Mengen ilçesinde seyir halindeyken kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanında bulunan tüfeğin ateş alması neticesinde göğsünden vurularak hayatını kaybetti.
Ağaç kesim işiyle uğraşan Serkan Gürel (33), babası Ramazan (67) ve amcası Hasan (71) ile birlikte Akçakoca Yaylası’na gittiği sırada kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmında bulunan tüfek ateş aldı.

Kurşunun göğsüne geldiği sürücü Serkan Gürel’in kanlar içinde kaldığını gören babası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Gürel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gürel'in cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alkollü oldukları iddia edilen baba Ramazan Gürel ve amca Hasan Gürel jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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