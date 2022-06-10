https://tr.sputniknews.com/20220610/trafik-kazasinda-tufek-ates-aldi-surucu-hayatini-kaybetti-1057231190.html

Trafik kazasında tüfek ateş aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Trafik kazasında tüfek ateş aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Bolu’nun Mengen ilçesinde seyir halindeyken kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanında bulunan tüfeğin ateş alması neticesinde göğsünden vurularak hayatını... 10.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-10T12:25+0300

2022-06-10T12:25+0300

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türkiye

bolu

mengen

silah

tüfek

trafik kazası

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Ağaç kesim işiyle uğraşan Serkan Gürel (33), babası Ramazan (67) ve amcası Hasan (71) ile birlikte Akçakoca Yaylası’na gittiği sırada kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmında bulunan tüfek ateş aldı.Kurşunun göğsüne geldiği sürücü Serkan Gürel’in kanlar içinde kaldığını gören babası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Gürel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gürel'in cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Alkollü oldukları iddia edilen baba Ramazan Gürel ve amca Hasan Gürel jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220609/bolu-daginda-zincirleme-kaza-1-olu-3-yarali-1057212206.html

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bolu, mengen, silah, tüfek, trafik kazası