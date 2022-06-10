‘Türkiye’ye yeni taleplerini sunan Avrupa Parlamentosu, diyalogla ilgilenmediğini sergiliyor’

“AP’nin kararının içeriğine gelince, bu belgede, Kürt sorunundan başta Yunanistan ve Kıbrıs bazı AB ülkeleriyle sorunlara kadar Türkiye’nin tüm iç ve dış siyaset sorunları toplandı. Genel olarak tüm bunlar eskiden de ifade edilmişti. Ama son raporda yeni talepler de var. AP raporunda, Türkiye’nin Rusya yaptırımlarına katılmak istemediği kaydediliyor ve Ukrayna’ya destek vererek Rusya karşıtı yaptırımlara katılma talebi yer alıyor. Ama bunun Türk ekonomisi için çok ağır darbe olacağı ve aslında imkansız olduğu gerçeği Avrupalı parlamenterlerin umurunda değil. Böylece, AP üyeleri aslında Türkiye ile daha fazla diyalog kurmaya ilgi duymadıklarını gösteriyor. AP’nin Türkiye’ye karşı tutumu en başından beri kritikti. Bu duruş çoktandır geleneksel hale geldi ve bu duruşta hiçbir temel değişiklik olmayacak. Büyük ihtimalle Türkiye yönetimi AP’den böyle bir karar bekliyordu ve buna hazırdı.”